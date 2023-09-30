Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Dalih Jose Mourinho soal Performa Buruk AS Roma di Awal Musim Liga Italia 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |02:31 WIB
Jose Mourinho gagal bantu AS Roma awali Liga Italia 2023-2024 dengan baik (Foto: REUTERS)
DALIH Jose Mourinho soal performa buruk AS Roma di awal musim Liga Italia 2023-2024 akan dibahas di sini. Pelatih asal Portugal tersebut mmebahas soal kesuksesannya dalam dua final kompetisi Eropa.

I Giallorossi – julukan AS Roma – mengawali Liga Italia 2023-2024 dengan hanya meraih lima poin dari enam kali bertanding. Tim ibu kota Italia itu pun terdampar di peringkat ke-16 klasemen sementara.

Genoa vs AS Roma

AS Roma bahkan baru saja menelan kekalahan pahit dari Genoa 1-4 di Stadion Luigi Ferraris, Genova, Italia pada Jumat (29/9/2023) dini hari WIB. Kekalahan ini tentu semakin membuat I Giallorossi terpuruk.

Mourinho mengakui bahwa serangkaian hasil negatif ini merupakan yang terburuk sepanjang kariernya. Meski begitu, The Special One – julukan Mourinho – tidak mau sepenuhnya disalahkan. Dia juga bangga AS Roma bisa memasuki dua final kompetisi Eropa dalam dua musim beruntun.

“Ini juga merupakan yang terburuk dalam karier saya. Namun, saya juga berpikir ini adalah pertama kalinya Roma memainkan dua Final Eropa berturut-turut,” kata Mourinho dikutip dari Football Italia, Jumat (29/9/2023).

Diketahui, AS Roma memang berhasil memasuki dua final beruntun di kompetisi Eropa, yakni saat mereka berhasil menjadi juara Liga Konferensi Eropa (2021-2022), dan runner up Liga Eropa (2022-2023). Namun saat ini situasi tentu berbeda.

Halaman:
1 2
      
