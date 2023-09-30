Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

3 Fakta Unik tentang Derby Basque antara Real Sociedad vs Athletic Bilbao, Nomor 1 Bikin La Real Gigit Jari!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |20:39 WIB
3 Fakta Unik tentang Derby Basque antara Real Sociedad vs Athletic Bilbao, Nomor 1 Bikin La Real Gigit Jari!
Real Sociedad akan menghadapi Athletic Bilbao di Liga Spanyol 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

SEBANYAK 3 fakta unik tentang Derby Basque antara Real Sociedad vs Athletic Bilbao akan diulas Okezone. La Real julukan Real Sociedad- bakal menjamu Los Leones -julukan Athletic Bilbao- dalam laga pekan ketujuh Liga Spanyol 2023-2024.

Pertandingan bertajuk Derby Basque tersebut akan digelar di Stadion Anoeta, Minggu (30/9/2023) pukul 02.00 WIB. Derby Basque ini telah menjadi salah satu pertandingan yang penuh dengan sejarah dan anekdot. Setidaknya, ada 3 fakta unik tentang Derby Basque antara Real Sociedad vs Athletic Bilbao.

Berikut 3 Fakta Unik tentang Derby Basque antara Real Sociedad vs Athletic Bilbao:

3. Derby Ini Secara Langsung Menghasilkan Gelar Juara


Fakta unik yang pertama, Derby Basque secara langsung pernah menghasilkan gelar juara masing-masing dari salah satu tim. Pada awal 1980-an, sepakbola Spanyol memang didominasi oleh kedu tim dari Basque ini.

Tercatat, Real Sociedad telah memenangkan gelar Liga Spanyol di musim 1980-1981 dan 1981-1982. Setelah itu, giliran Athletic Bilbao yang membawa gelar Liga Spanyol ke Bilbao di musim 1982-1983 dan 1983-1984. Menariknya, kedua klub telah memenangkan salah satu gelar mereka melalui Derby Basque.

Di antaranya, La Real mengalahkan Athletic Bilbao 2-1 pada pekan terakhir musim 1981-1982 dan keluar sebagai juara Liga Spanyol yang mengungguli Barcelona. Setelah itu, Athletic Bilbao dua tahun kemudian dalam derby ini membuat gelar Liga Spanyol pergi ke Bilbao bukan ke Real Madrid.

Halaman:
1 2
      
