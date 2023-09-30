Erik ten Hag Beri Kesempatan Pemain Muda Lagi di Laga Manchester United vs Crystal Palace?

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, angkat bicara soal memberi menit bermain kepada pemain muda jelang melawan Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Akankah ini jadi sinyal dirinya akan menurunkan pemain muda lagi?

Erik ten Hag pun mengatakan Facundo Pellistri dan pemain muda lain Man United harus menunjukkan konsistensi untuk bisa terus berada di skuad Man United. Selain itu, mereka juga harus membuktikan memiliki mental petarung.

Pada pertemuan Man United menghadapi Crystal Palace di Piala Liga Inggris 2023-2024, Rabu 27 September 2023, Ten Hag memang cukup banyak menurunkan pemain muda. Di antaranya, ada Daniel Gore, Facundo Pellistri hingga Hannibal Mejbri.

Ten Hag juga memberi kesempatan kepada Donny Van De Beek yang masih kekurangan menit bermain di Old Trafford. Tujuannya, tentu agar pemain kunci Man United terhindar dari cedera.

“Anda sudah melihatnya, ketika Anda memiliki pemain, ketika Anda mengembangkan pemain, Anda melihat kemajuannya dan itu bisa membantu Anda dalam situasi sulit,” ujar Erik Ten Hag, dikutip dari laman resmi Man United, Sabtu (30/9/2023).

“Tapi juga, bagus bagi klub untuk mengembangkan pemain seperti itu, dan juga bagi para pemain,” lanjutnya.

Namun, Ten Hag menyebut para pemain muda tersebut harus membuktikan bahwa mereka layak terus berada di skuad Man United. Sejak menukangi Ajax Amsterdam, Ten Hag selalu suka mengembangkan para pemain muda, namun mereka harus menunjukkan konsistensi dan mental baja.

“Tergantung pada penampilan mereka, level, apa yang mereka tunjukkan, apakah mereka bisa berkontribusi pada tim pemenang,” ujar Ten Hag.

“Dan itu hanya tentang itu. Anda bermain dalam sebuah tim, Anda membuat pilihan, berdasarkan peluang Anda memenangkan pertandingan,” sambungnya.

“Jadi, bagus sekali, saya suka mengembangkan pemain muda. Tapi, mentalitasnya harus benar, Anda harus pantas mengenakan lencana itu. Setiap saat, Anda harus membuktikannya. Di setiap kesempatan, begitu juga saat latihan, terutama saat bertanding,” jelas Ten Haf.