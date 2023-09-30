Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik ten Hag Beri Kesempatan Pemain Muda Lagi di Laga Manchester United vs Crystal Palace?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |13:08 WIB
Erik ten Hag Beri Kesempatan Pemain Muda Lagi di Laga Manchester United vs Crystal Palace?
Erik Ten Hag kala mendampingi Manchester United berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, angkat bicara soal memberi menit bermain kepada pemain muda jelang melawan Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Akankah ini jadi sinyal dirinya akan menurunkan pemain muda lagi?

Erik ten Hag pun mengatakan Facundo Pellistri dan pemain muda lain Man United harus menunjukkan konsistensi untuk bisa terus berada di skuad Man United. Selain itu, mereka juga harus membuktikan memiliki mental petarung.

Facundo Pellistri

Pada pertemuan Man United menghadapi Crystal Palace di Piala Liga Inggris 2023-2024, Rabu 27 September 2023, Ten Hag memang cukup banyak menurunkan pemain muda. Di antaranya, ada Daniel Gore, Facundo Pellistri hingga Hannibal Mejbri.

Ten Hag juga memberi kesempatan kepada Donny Van De Beek yang masih kekurangan menit bermain di Old Trafford. Tujuannya, tentu agar pemain kunci Man United terhindar dari cedera.

“Anda sudah melihatnya, ketika Anda memiliki pemain, ketika Anda mengembangkan pemain, Anda melihat kemajuannya dan itu bisa membantu Anda dalam situasi sulit,” ujar Erik Ten Hag, dikutip dari laman resmi Man United, Sabtu (30/9/2023).

“Tapi juga, bagus bagi klub untuk mengembangkan pemain seperti itu, dan juga bagi para pemain,” lanjutnya.

Namun, Ten Hag menyebut para pemain muda tersebut harus membuktikan bahwa mereka layak terus berada di skuad Man United. Sejak menukangi Ajax Amsterdam, Ten Hag selalu suka mengembangkan para pemain muda, namun mereka harus menunjukkan konsistensi dan mental baja.

“Tergantung pada penampilan mereka, level, apa yang mereka tunjukkan, apakah mereka bisa berkontribusi pada tim pemenang,” ujar Ten Hag.

“Dan itu hanya tentang itu. Anda bermain dalam sebuah tim, Anda membuat pilihan, berdasarkan peluang Anda memenangkan pertandingan,” sambungnya.

“Jadi, bagus sekali, saya suka mengembangkan pemain muda. Tapi, mentalitasnya harus benar, Anda harus pantas mengenakan lencana itu. Setiap saat, Anda harus membuktikannya. Di setiap kesempatan, begitu juga saat latihan, terutama saat bertanding,” jelas Ten Haf.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/13/11/1631621/timnas-indonesia-gagal-ke-piala-dunia-2026-pengamat-sentil-kebijakan-pergantian-sty-ke-patrick-kluivert-twv.jpg
Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Pengamat Sentil Kebijakan Pergantian STY ke Patrick Kluivert
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/defender_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
Kevin Diks Janji Bangkit Usai Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement