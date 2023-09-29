Media Malaysia Tak Heran Timnas Indonesia U-24 Kalah dari Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023

Timnas Indonesia U-24 disingkirkan Timnas Uzbekistan U-24 di babak 16 besar Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)

MEDIA Malaysia Makan Bola menyoroti kekalahan Timnas Indonesia U-24 dari Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023. Menurut mereka, Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – memang memerlukan keajaiban untuk lolos ke babak perempatfinal.

Langkah skuad asuhan Indra Sjafri di Asian Games 2023 terhenti pada babak 16 besar. Mereka takluk dengan skor 0-2 dari Uzbekistan U-24 di Shangcheng Sports Center Stadium, Kamis (28/9/2023) sore WIB kemarin.

Laga berjalan alot selama waktu normal karena tidak ada gol yang tercipta setelah 90 menit. Permainan pun dilanjutkan kepada babak perpanjangan waktu.

Namun, Uzbekistan langsung membuka skor pada menit ke-92 melalui Sherzod Esanov. Hugo Samir kemudian menerima kartu merah pada menit ke-112 sebelum Uzbekistan mengunci kemenangan lewat gol kedua Esanov pada menit ke-120.

Media Malaysia, Makan Bola, pun melaporkan kekalahan Timnas Indonesia U-24 ini. “Asian Games: Indonesia Kalah dari Uzbekistan,” demikian judul yang diberikan media tersebut.