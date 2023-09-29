Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Tak Heran Timnas Indonesia U-24 Kalah dari Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |12:00 WIB
Media Malaysia Tak Heran Timnas Indonesia U-24 Kalah dari Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023
Timnas Indonesia U-24 disingkirkan Timnas Uzbekistan U-24 di babak 16 besar Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

MEDIA Malaysia Makan Bola menyoroti kekalahan Timnas Indonesia U-24 dari Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023. Menurut mereka, Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – memang memerlukan keajaiban untuk lolos ke babak perempatfinal.

Langkah skuad asuhan Indra Sjafri di Asian Games 2023 terhenti pada babak 16 besar. Mereka takluk dengan skor 0-2 dari Uzbekistan U-24 di Shangcheng Sports Center Stadium, Kamis (28/9/2023) sore WIB kemarin.

Timnas Indonesia U-24

Laga berjalan alot selama waktu normal karena tidak ada gol yang tercipta setelah 90 menit. Permainan pun dilanjutkan kepada babak perpanjangan waktu.

Namun, Uzbekistan langsung membuka skor pada menit ke-92 melalui Sherzod Esanov. Hugo Samir kemudian menerima kartu merah pada menit ke-112 sebelum Uzbekistan mengunci kemenangan lewat gol kedua Esanov pada menit ke-120.

Media Malaysia, Makan Bola, pun melaporkan kekalahan Timnas Indonesia U-24 ini. “Asian Games: Indonesia Kalah dari Uzbekistan,” demikian judul yang diberikan media tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631391/kluivertout-bergema-di-sosmed-usai-kubur-mimpi-indonesia-lolos-piala-dunia-2026-atg.webp
#Kluivertout Bergema di Sosmed usai Kubur Mimpi Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/kevin_diks.jpg
Ini Alasan Timnas Indonesia Tak Dapat Penalti meski Kevin Diks Disikut Bek Irak di Kotak Terlarang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement