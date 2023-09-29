Jelang Barcelona vs Sevilla, Xavi Hernandez Akui Pertahanan Timnya Rapuh

BARCELONA - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, mengakui pertahanan tim asuhannya semakin rapuh musim ini jelang pertemuan dengan Sevilla di pekan kedelapan Liga Spanyol 2023-2024. Untuk itu, ia ingin timnya bermain agresif di pertandingan nanti.

Duel Barcelona vs Sevilla itu akan berlangsung Sabtu 30 September 2023 dini hari WIB di Stadion Olimpiade Lluis Companys. Blaugrana menatap laga dengan bekal catatan negatif di sisi pertahanan.

Barcelona kebobolan dua gol atau lebih dalam tiga laga di Liga Spanyol 2023-2024. Setelah sempat kebobolan tiga gol saat menghadapi Villareal akhir Agustus 2023, mereka kini kemasukan empat gol dalam dua laga terakhir.

Hal itu turut menjadi penyebab Barcelona gagal mendulang poin penuh kala menghadapi RCD Mallorca di laga sebelumnya. Xavi mengakui pertahanan timnya kian rapuh.

“Kami mungkin tidak secemerlang dalam bertahan seperti musim lalu, kami perlu meningkatkan tekanan setelah kehilangan bola, menekan lebih tinggi di lapangan, berkonsentrasi lebih keras,” kata Xavi dilansir laman resmi klub, Jumat (29/9/2023).

Kendati demikian, pria asal Spanyol itu menilai lini depan timnya sudah meningkat tajam. Xavi menyinggung banyaknya peluang yang dicatat anak asuhnya kala ditahan imbang Mallorca.