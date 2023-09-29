Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Calon Pengganti Jadon Sancho di Manchester United, Nomor 1 Bintang Barcelona!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |19:23 WIB
5 Calon Pengganti Jadon Sancho di Manchester United, Nomor 1 Bintang Barcelona!
Facundo Pellistri bisa menjadi pengganti Jadon Sancho (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

SEBANYAK lima calon pengganti Jadon Sancho di Manchester United akan diulas Okezone. Akhir-akhir ini, Jadon Sancho dan sang pelatih The Red Devils –julukan Manchester United, Erik ten Hag, sedang berselisih dan mengalami keretakan hubungan di Old Trafford.

Perselisihan itu bermula ketika Erik Ten Hag mengkritik penampilan Jadon Sancho dalam latihan bersama Manchester United. Sancho kemudian membalas dengan pernyataannya sendiri yang membantah semua klaim yang dilontarkan Ten Hag.

Jadon Sancho

Sejak itu, Sancho dikabarkan diasingkan setelah menolak meminta maaf kepada pelatih asal Belanda itu hingga telah dikeluarkan dari tim utama Manchester United. Winger 23 tahun itu bisa saja dicoret seperti yang Ten Hag lakukan ketika Cristiano Ronaldo berbicara secara terbuka tentangnya.

Jika Ten Hag mengeluarkan Jadon Sancho dari skuad Setan Merah, ia perlu mendapatkan pengganti yang tepat. Namun, Ten Hag kemungkinan bisa melepasnya pada Januari 2024. Kendati begitu, sudah ada 5 calon pengganti Jadon Sancho. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Calon Pengganti Jadon Sancho di Manchester United:

5. Kingsley Coman (Bayern Munich)

Kingsley Coman

Pemain Timnas Prancis ini memiliki banyak pengalaman yang bisa membuat Erik ten Hag terkesan. Salah satunya, pemain sayap milik Bayern Munich itu pernah memenangkan Liga Champions bersama Die Roten. Karena itu, dia akan menghadirkan mentalitas pemenang yang diinginkan Ten Hag di timnya.

Coman memiliki kecepatan yang disukai pelatih mana pun. Ia berkarakter cepat dan lugas, sesuatu yang disukai Erik ten Hag di sektor sayapnya. Tidak ada keraguan bahwa Coman adalah pemain kelas dunia dan bisa langsung masuk ke tim Manchester United yang loyo ini. Dia pasti akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Hojlund atau Martial dibandingkan Antony.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631397/kluivert-minta-publik-bangga-dengan-timnas-indonesia-meski-gagal-ke-piala-dunia-2026-mcc.webp
Kluivert Minta Publik Bangga dengan Timnas Indonesia meski Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/kevin_diks.jpg
Ini Alasan Timnas Indonesia Tak Dapat Penalti meski Kevin Diks Disikut Bek Irak di Kotak Terlarang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement