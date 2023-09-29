5 Calon Pengganti Jadon Sancho di Manchester United, Nomor 1 Bintang Barcelona!

SEBANYAK lima calon pengganti Jadon Sancho di Manchester United akan diulas Okezone. Akhir-akhir ini, Jadon Sancho dan sang pelatih The Red Devils –julukan Manchester United, Erik ten Hag, sedang berselisih dan mengalami keretakan hubungan di Old Trafford.

Perselisihan itu bermula ketika Erik Ten Hag mengkritik penampilan Jadon Sancho dalam latihan bersama Manchester United. Sancho kemudian membalas dengan pernyataannya sendiri yang membantah semua klaim yang dilontarkan Ten Hag.

Sejak itu, Sancho dikabarkan diasingkan setelah menolak meminta maaf kepada pelatih asal Belanda itu hingga telah dikeluarkan dari tim utama Manchester United. Winger 23 tahun itu bisa saja dicoret seperti yang Ten Hag lakukan ketika Cristiano Ronaldo berbicara secara terbuka tentangnya.

Jika Ten Hag mengeluarkan Jadon Sancho dari skuad Setan Merah, ia perlu mendapatkan pengganti yang tepat. Namun, Ten Hag kemungkinan bisa melepasnya pada Januari 2024. Kendati begitu, sudah ada 5 calon pengganti Jadon Sancho. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Calon Pengganti Jadon Sancho di Manchester United:

5. Kingsley Coman (Bayern Munich)





Pemain Timnas Prancis ini memiliki banyak pengalaman yang bisa membuat Erik ten Hag terkesan. Salah satunya, pemain sayap milik Bayern Munich itu pernah memenangkan Liga Champions bersama Die Roten. Karena itu, dia akan menghadirkan mentalitas pemenang yang diinginkan Ten Hag di timnya.

Coman memiliki kecepatan yang disukai pelatih mana pun. Ia berkarakter cepat dan lugas, sesuatu yang disukai Erik ten Hag di sektor sayapnya. Tidak ada keraguan bahwa Coman adalah pemain kelas dunia dan bisa langsung masuk ke tim Manchester United yang loyo ini. Dia pasti akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Hojlund atau Martial dibandingkan Antony.