Media Inggris Puji Elkan Baggott Setinggi Langit saat Sukses Pecundangi Striker Atletico Madrid di Carabao Cup

MEDIA Inggris puji Elkan Baggott setinggi langit saat sukses pecundangi striker Atletico Madrid di Carabao Cup. Pemain berusia 20 tahun itu bermain penuh pada pertandingan yang diselenggarakan di Portman Road, Rabu (27/9/2023) dini hari WIB.

Performa gemilang Baggott dalam pertandingan tersebut membuatnya dinilai pantas untuk bersaing mendapatkan menit bermain di liga domestik untuk Ipswich Town.

Wolverhampton memang berhasil mencetak dua gol pada awal pertandingan. Meski demikian Baggott bersama timnya tidak menyerah dan berhasil mencetak tiga gol, Ipswich Town pun sukses merengkuh kemenangan dengan skor 3-2

Elkan Baggott tampil impresif sepanjang pertandingan. Sebagai bek tengah, ia mampu mengendalikan permainan dengan baik dan berduet dengan baik bersama George Edmundson.

Baggott juga terlibat dalam beberapa aksi pertahanan penting. Salah satunya mencatatkan tiga sapuan, satu blok tembakan, satu intersep, dan empat tekel berdasarkan data Sofascore.

Performa luar biasa Elkan Baggott dalam pertandingan tersebut tidak luput dari sorotan media Inggris, East Anglian Daily Times. Media Inggris itu memberikan nilai 7 dari 10 atas penampilan Baggott pada saat itu.

Pujian juga diberikan kepada Elkan Baggott setinggi langit saat sukses pecundangi striker Wolverhampton Wanderers yang dipinjam dari Atletico Madrid, Matheus Cunha. Sebab sang striker kepunyaan Atletico itu tidak mampu mencetak gol.

"Momen fantastis ketika ia mengirim mantan penyerang Atletico Madrid Mateus Cunha terbang dengan putaran cepat," tulis Anglian Daily Times.