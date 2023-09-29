Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Statistik Elkan Baggott di Laga Ipswich Town vs Wolves di 32 Besar Piala Liga Inggris 2023-2024

Hafid Fuad , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |01:03 WIB
Statistik Elkan Baggott di Laga Ipswich Town vs Wolves di 32 Besar Piala Liga Inggris 2023-2024
Elkan Baggott bawa Ipswich Town kalahkan Wolves di Piala Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Instagram/elkanbaggott)
A
A
A

BEGINI data statistik Elkan Baggott di Laga Ipswich Town vs Wolves yang cukup meyakinkan dengan hasil akhir yang sangat positif. Sofascore memberinya rating lumayan di angka 6.8 usai laga yang digelar pada Rabu (27/9/2023).

Rating 6.8 tersebut tentunya menunjukkan penurunan dari dua laga sebelumnya dengan rating 7.6 saat menghadapi Reading dan 7.3 kala melawan Bristol Rovers.

Elkan Baggott

Elkan Baggott bermain penuh mengawal lini pertahanan saat skuad Ipswich Town menghantam klub Wolverhampton Wanderers di Piala Liga Inggris.

Alhasil kemenangan itu membawa klub berjuluk The Tractor Boys tersebut ke babak 16 besar.

Kemenangan tersebut tentu harus diapresiasi karena Wolverhampton Wanderers sejatinya merupakan tim level Premier League.

Dilansir dari Sofascore, Rabu (27/9/2023), begini statistik Elkan Baggott di Laga Ipswich Town vs Wolves.

Sofascore mencatat, Elkan Baggott melakukan 54 kali sentuhan bola sepanjang 90 menit. Sebagai pemain belakang dirinya melakukan empat kali tekel, 3 sapuan, sukses memenangkan 3 dari 5 kali duel udara.

Halaman:
1 2
      
