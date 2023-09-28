Hasil Timnas Jepang U-24 vs Timnas Myanmar U-24 di 16 Besar Asian Games 2023: Samurai Biru Pesta Gol ke Gawang Lawan

HANGZHOU - Timmas Jepang U-24 menang telak atas Myanmar dalam babak 16 besar Asian Games 2022 di Xiaoshan Sports Centre Stadium, Kamis (28/9/2023) malam. Jelang menang dengan skor cukup telak 7-0.

Kemenangan ini sekaligus membawa tim samurai ke babak perempat final. Pada babak berikutnya Timnas Jepang U-24 akan menghadapi Korea Utara U-24.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Jepang langsung memegang kendali permainan atas Myanmar pada babak pertama. Tim Samurai Biru -julukan Jepang- berhasil membobol gawang Myanmar pada menit ke-11 lewat Kein Sato.

Jepang pun kembali menambah keunggulan atas Myanmar pada menit ke-26 lewat Shun Ayukawa. Selang satu menit tim itu bisa mencetak gol tambahan kali ini lewat Kein Sato.

Myanmar cukup kesulitan keluar dari tekanan Jepang. Jepang kembali mencetak gol lewat Shun Ayukawa pada menit ke-33 dan Sumi Kohshiro pada menit ke-40.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga antara kedua tim. Jepang pun sementara waktu unggul 5-0 atas Myanmar.