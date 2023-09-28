Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Putri Indonesia Memohon kepada Erick Thohir agar Kompetisi Sepakbola Putri di Indonesia Terlaksana

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |05:42 WIB
3 Pemain Timnas Putri Indonesia Memohon kepada Erick Thohir agar Kompetisi Sepakbola Putri di Indonesia Terlaksana
Tiga pemain Timnas Putri Indonesia pertanyakan nasib kompetisi sepakbola putri Indonesia kepada Erick Thohir (Foto: MPI/Ilham Sigit)
A
A
A

SEBANYAK tiga pemain Timnas Putri Indonesia memohon kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, agar kompetisi sepakbola putri di Indonesia terlaksana. Shalika Aurelia, Sabreena Drassler, dan Shafira Ika Putri berkesempatan untuk bertemu dengan Erick Thohir.

Ada momen menarik yang terjadi dalam acara PSSI partner Summit 2023 di Hotel JW Marriot, Jakarta pada Rabu (27/9/2023). Acara itu dihadiri oleh para penggawa Timnas Putri Indonesia.

Timnas Putri Indonesia

Beberapa pemain mulai dari Claudia Scheunemann, Helsya Maeisyaroh hingga Sheva Imut tampil dalam rangkaian Fashion Show dalam acara tersebut. Mereka nampak anggun mengenakan gaun, hingga kebaya.

Erick Thohir juga hadir selaku Ketua Umum PSSI yang mengumumkan kerja sama sponsorship dalam acara tersebut. Praktis, kesempatan itu pun dimanfaatkan para pemain Timnas Putri Indonesia untuk menyampaikan aspirasi.

Menariknya, Shalika, Sabreena dan Shafira mencegat Erick saat dilaksanakan konferensi pers usai acara. Erick langsung meninggalkan awak media yang berkerumun melakasanakan tanya jawab.

Ketiga pemain Timnas Putri Indonesia tersebut kompak melontarkan aspirasi di hadapan Erick Thohir. Shalika pun menanyakan langsung kepada Erick perihal progres rencana digulirkannya kompetisi sepakbola wanita.

"Ingin bertanya ke Erick langsung, progresnya untuk sepak bola wanita, karena kan kita sangat berharap banget untuk mulainya liga yang tahun depan direncanakan," kata Shalika kepada Erick, berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, Rabu (27/9/2023).

Erick kemudian menjawab bahwa menggulirkan Liga 1 Wanita perlu waktu. Menurutnya, PSSI ingin menyusun lebih dahuli cetak biru kompetisi wanita dari usia muda, sebelum menggulirkan Liga 1.

Halaman:
1 2
      
