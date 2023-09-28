Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gerah Masih Ada Kontroversi di Liga 1 dan Liga 2, Ketum PSSI Erick Thohir Ancam Pidanakan Wasit Nakal

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |04:48 WIB
Gerah Masih Ada Kontroversi di Liga 1 dan Liga 2, Ketum PSSI Erick Thohir Ancam Pidanakan Wasit Nakal
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: Raka Dwi Novianto/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir tengah berusaha memperbaiki kompetisi sepakbola di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya ternyata tidak mudah karena masih banyak kejadian kurang baik hingga menjadi kontroversi di Liga 1 dan Liga 2 2023-2024.

Melihat itu semua, Erick Thohir pun mengancam wasit yang nakal untuk dipidanakan. Tentu hal itu dilakukan agar wasit-wasit di Indonesia tak terpengaruh dengan adanya upaya pengaturan skor atau hal lain yang dapat mencoreng sepakbola Tanah Air.

Ya, kontroversi kinerja wasit masih mewarnai kompetisi sepak bola di tanah air. Terbaru, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll dan salah seorang anak asuhnya, Riko Simanjuntak mengeluhkan kinerja wasit saat mereka menghadapi Bali United di Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada Minggu 24 September 2023 silam.

Tak hanya di Liga 1, kontroversi wasit juga masih mewarnai Liga 2 musim ini. Contohnya saat PSMS Medan menghadapi PSPS Riau pada Kamis 22 September 2023 silam.

Gol PSMS Medan tetap disahkan meski penjaga gawang PSPS Riau, Ismail Hanafi terkapar di lapangan. Erick pun menanggapi banyaknya kontroversi kompetisi Tanah Air.

Ketum PSSI, Erick Thohir

Erick mengatakan dirinya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong kualitas wasit. Sebab itu, dia mengancam akan memidanakan wasit nakal yang bermain kotor.

“Wasit itu juga manusia. Kita sudah dorong wasit itu ada BPJS Kesehatan, pendanaan buat wasit, ya maksudnya secara dia meniup sudah standar yang bagus. Bahkan di liga sendiri akan buat ranking wasit. Kalau ternyata wasitnya masih kotor, ya kita penjarakan,” kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (28/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630411/skenario-timnas-indonesia-lolos-piala-dunia-2026-usai-kalah-dari-arab-saudi-ket.webp
Skenario Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 usai Kalah dari Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement