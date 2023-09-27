Jelang Dewa United vs Persebaya Surabaya, Josep Gombau Berambisi Lanjutkan Tren Positif Bajul Ijo di Liga 1 2023-2024

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Josep Gombau, menatap optimis laga kontra Dewa United dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Dia berambisi besar melanjutkan tren positif Bajul Ijo -julukan Persebaya- di Liga 1 musim ini.

Josep Gombau menjelaskan timnya saat ini sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Oleh karena itu, dia optimistis Persebaya bisa melanjutkan tren positif yang diraih pekan lalu.

"Tentu, kami ingin selalu menang, baik di kandang maupun di tandang. Kami ingin menanamkan pada seluruh pemain, kami harus selalu menang dimanapun bermain," kata Josep, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Rabu (27/9/2023).

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan persiapan tim pun saat ini terus berlangsung sebelum bertolak ke Tangerang. Dia berusaha memperbaiki kelemahan Persebaya pada laga sebelumnya.

"Persiapan kami mulai fokus mengevaluasi yang terjadi di pertandingan terakhir, evaluasi kesalahan dan lainnya," jelas Gombau.