Arema FC Masih di Zona Degradasi Liga 1 2023-2024, Fernando Valente Evaluasi Tim Usai Kalah dari Persebaya Surabaya

MALANG – Pelatih Arema FC, Fernando Valente, mengomentari kondisi timnya yang masih terjerembap di zona degradasi pada klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Dia langsung mengevaluasi timnya karena baru menelan kekalahan lagi dari Persebaya Surabaya.

Sebagai diketahui, Arema FC kini tengah berada di posisi 16 klasemen sementara dengan torehan 10 poin. Dari 13 laga yang telah dijalani di Liga 1 2023-2024, Arema baru menang dua kali. Sisanya, mereka empat kali imbang dan tujuh kali menelan kekalahan.

Teranyar, Arema kalah dari Persebaya di pekan ke-13 Liga 1 2023-2024. Kekalahan 1-3 di Stadion Gelora Bung Tomo pada 23 September 2023 membuat posisi Arema FC terpuruk. Arema FC harus berjuang ekstra untuk keluar zona degradasi.

Valente sendiri mengaku sudah belajar banyak dari pertandingan bigmatch melawan Persebaya pada Sabtu lalu. Sebab, Arema FC yang diperkuat pemain muda ternyata kurang bisa menjaga konsistensi dan mental di saat laga-laga besar.

"Karena kita bermain dengan komposisi pemain muda, kita tahu dengan organisasi yang kita bikin kita enggak menang, tapi kita belajar," ucap Fernando Valente dikonfirmasi pada Senin (25/9/2023).

Menurut pelatih asal Portugal ini pemain muda di skuad Arema FC membutuhkan laga-laga yang kompetitif dengan dilihat suporter, dan tekanan tinggi seperti melawan Persebaya lalu. Hal ini pula yang disyukuri Fernando kendati kalah telak 1-3 atas Persebaya.

"Kita butuh pertandingan seperti itu untuk kita belajar. Jadi pada saat kita mempersiapkan untuk pelatih kita mempersiapkan untuk menghadapi lawan seperti ini. Kita harus paham pemain-pemain kita bermain di level seperti ini," tuturnya.