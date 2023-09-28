Simone Inzaghi Beber Penyebab Inter Milan Dikalahkan Sassuolo

MILAN - Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, membocorkan penyebab kekalahan 1-2 dari Sassuolo di Liga Italia 2023-2024. Itu merupakan kekalahan pertama bagi Nerazzurri di musim ini.

Laga Inter Milan vs Sassuolo itu digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Kamis (28/9/2023) dini hari WIB. Tuan rumah sempat unggul, tetapi dibalas tuntas Neroverdi di babak kedua.

Sepasang gol untuk Sassuolo dicetak oleh Nedim Bajrami (54’) dan Domenico Berardi (63’). Sedangkan, Inter mencatatkan satu gol via Denzel Dumfries (45+1’).

Selepas pertandingan, Inzaghi mengakui timnya bermain dengan baik dalam pertandingan tersebut. Namun, ia menyayangkan gagal mempertahankan performa apik pada babak kedua.

“Kami menjalani babak pertama yang bagus melawan tim berkualitas yang berada dalam kondisi bagus. Atas apa yang kami ciptakan, kami seharusnya bisa mencetak lebih dari satu gol,” kata Inzaghi dilansir dari Football Italia, Kamis (28/9/2023).

“Setelah jeda, kami memulai dengan baik, kemudian terjadi kesalahan untuk kedudukan 1-1 dan dari situ kami tidak lagi mampu tajam, menjaga performa, Berardi mencetak gol ajaib dan kami kehilangan arah,” tambah pria asal Italia itu.