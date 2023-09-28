Hasil Inter Milan vs Sassuolo di Liga Italia 2023-2024: Nerazzurri Tumbang 1-2

Inter Milan kalah 1-2 dari Sassuolo di Liga Italia 2023-2024. (Fotoo: Reuters)

MILAN – Inter Milan kehilangan tiga poin penting saat menjamu Sassuolo di pekan keenam Liga Italia 2023-2024, pada Kamis (28/9/2023) dini hari WIB. Menyambut Sassuolo di Stadion Giuseppe Meazza, Inter justru tumbang 1-2 dari tim tamu.

Bermain di hadapan sendiri ternyata tak membuat Inter mampu menang atas sassuolo. Padahal, Inter sempat unggul sejak babak pertama.

Keunggulan Nerazzurri tercipta pada menit 45+1 berkat gol dari Denzel Dumfries. Berkat gol itu, Inter menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

Akan tetapi, permainan Inter sedikit melempem di babak kedua. Sedangkan Sassuolo justru mampu bangkit.

Tak heran ketika babak kedua baru berjalan sembilan menit, gawang Inter kebobolan. Sassuolo dapat menyamakan kedudukan di menit 54 berkat gol dari Nedim Bajrami.

Kemudian dengan cepat Sassuolo kembali menggetarkan gawang Inter. Tepatnya pada menit 63, tim tamu mencetak gol lagi dari aksi Domenico Berardi.

Skor 1-2 untuk kekalahan Inter pun bertahan sampai laga berakhir. Dengan hasil itu, Inter sejatinya masih memimpin klasemen sementara Liga Italia 2023-2024 dengan koleksi 15 poin.