Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Inter Milan vs Sassuolo di Liga Italia 2023-2024: Nerazzurri Tumbang 1-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |04:30 WIB
Hasil Inter Milan vs Sassuolo di Liga Italia 2023-2024: <i>Nerazzurri</i> Tumbang 1-2
Inter Milan kalah 1-2 dari Sassuolo di Liga Italia 2023-2024. (Fotoo: Reuters)
A
A
A

MILAN Inter Milan kehilangan tiga poin penting saat menjamu Sassuolo di pekan keenam Liga Italia 2023-2024, pada Kamis (28/9/2023) dini hari WIB. Menyambut Sassuolo di Stadion Giuseppe Meazza, Inter justru tumbang 1-2 dari tim tamu.

Bermain di hadapan sendiri ternyata tak membuat Inter mampu menang atas sassuolo. Padahal, Inter sempat unggul sejak babak pertama.

Keunggulan Nerazzurri tercipta pada menit 45+1 berkat gol dari Denzel Dumfries. Berkat gol itu, Inter menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

Akan tetapi, permainan Inter sedikit melempem di babak kedua. Sedangkan Sassuolo justru mampu bangkit.

Tak heran ketika babak kedua baru berjalan sembilan menit, gawang Inter kebobolan. Sassuolo dapat menyamakan kedudukan di menit 54 berkat gol dari Nedim Bajrami.

Kemudian dengan cepat Sassuolo kembali menggetarkan gawang Inter. Tepatnya pada menit 63, tim tamu mencetak gol lagi dari aksi Domenico Berardi.

Inter Milan vs Sassuolo

Skor 1-2 untuk kekalahan Inter pun bertahan sampai laga berakhir. Dengan hasil itu, Inter sejatinya masih memimpin klasemen sementara Liga Italia 2023-2024 dengan koleksi 15 poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/50/1630805/kisah-juan-carlos-gomez-black-panther-dari-kuba-yang-jadi-raja-tinju-jerman-ore.webp
Kisah Juan Carlos Gomez, Black Panther dari Kuba yang Jadi Raja Tinju Jerman
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/07/ketua_umum_pssi_erick_thohir.jpg
Reaksi Erick Thohir soal Penolakan Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Jakarta 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement