HOME BOLA LIGA ITALIA

Jadi Bahan Ejekan Tim Sendiri, Victor Osimhen Akan Gugat Napoli

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |12:34 WIB
Jadi Bahan Ejekan Tim Sendiri, Victor Osimhen Akan Gugat Napoli
Penggawa Napoli, Victor Osimhen (Foto: Reuters)
NAPOLI - Nasib tragis dialami penggawa Napoli, Victor Osimhen yang menjadi bahan ejekan timnya sendiri, di media sosial. Akun TikTok resmi Napoli sempat kedapatan mengunggah dua video dengan konten seputar sang pemain.

Video pertama ialah menampilkan Osimhen yang meminta penalti kepada wasit pada pertandingan kontra Bologna beberapa hari lalu. Dalam tayangan itu, terdengar suara meminta penalti yang dipercepat dan ditunjukkan seakan-akan seperti suara bayi merengek.

Bagian akhir videonya ialah bagaimana tendangan penalti Osimhen yang melebar ke sisi gawang lawan. Osimhen pun geram dengan unggahan tersebut. Melalui sang agen, Roberto Calenda, dikatakan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum dan melayangkan gugatan kepada Napoli atas kejadian tersebut.

"Kami akan mengajukan tuntutan hukuman dan melakukan apa yang kami bisa lakukan untuk melindungi Victor Osimhen," tulis Calenda di akun Twitter pribadinya @RobertoCalenda, Rabu (27/9/2023).

"Apa yang terjadi hari ini di akun resmi TikTok Napoli sama sekali tidak bisa diterima. Terdapat unggahan yang mengejek Victor (Osimhen) yang kemudian langsung dihapus," kata Calenda.

Telusuri berita bola lainnya
