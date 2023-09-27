Ini Sosok Teman Elkan Baggott di Ipswich Town yang Ibunya Ternyata Berasal dari Sumbawa

SOSOK teman Elkan Baggott di Ipswich Town yang ibunya ternyata berasal dari Sumbawa menarik untuk diulas. Pemain berdarah Indonesia-Inggris itu kini memang tengah mencuri perhatian.

Hal ini tidak terlepas dari penampilan apiknya bersama Timnas Indonesia. Pemain klub Inggris, Ipswich Town itu pun dengan cepat masuk ke skuad utama dengan pengalamannya bermain di sepakbola Eropa.

Sebagai pemain berdarah Indonesia, Elkan Baggot rupanya tak sendirian di Ipswich Town. Pasalnya, di klub tersebut ada sosok pemain lain yang ibunya ternyata berasal dari Indonesia, tepatnya dari Sumbawa.

Pemain yang dimaksud adalah Massimo Corey Luongo, gelandang tengah yang kini berstatus Warga Negara Australia. Pemain dengan nomor punggung 25 ini diketahui lahir di Sydney, Australia, pada 25 September 1992.

Massimo Luongo sendiri mendapatkan darah Indonesia dari sang ibu yang bernama Ira Luongo, wanita asal Sumbawa, Nusa Tenggara Timur (NTB). Dari garis keturunan sang ibu, Massimo Luongo rupanya merupakan keturunan bangsawan karena sang ibu ternyata merupakan putri dari Sultan Bima dan Dompu, AA Sirajuddin. Sementara itu, ayah Massimo Luongo adalah pria asal Italia yakni Mario Luongo.

Kabarnya, kedua orang tua Massimo bertemu di kawasan Bondi, Australia. Keduanya lalu menikah dan dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah Massimo Luongo.