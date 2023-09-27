Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ini Sosok Teman Elkan Baggott di Ipswich Town yang Ibunya Ternyata Berasal dari Sumbawa

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |05:14 WIB
Ini Sosok Teman Elkan Baggott di Ipswich Town yang Ibunya Ternyata Berasal dari Sumbawa
Pemain Ipswich Town, Elkan Baggott. (Foto: Instagram/elkanbaggott)
A
A
A

SOSOK teman Elkan Baggott di Ipswich Town yang ibunya ternyata berasal dari Sumbawa menarik untuk diulas. Pemain berdarah Indonesia-Inggris itu kini memang tengah mencuri perhatian.

Hal ini tidak terlepas dari penampilan apiknya bersama Timnas Indonesia. Pemain klub Inggris, Ipswich Town itu pun dengan cepat masuk ke skuad utama dengan pengalamannya bermain di sepakbola Eropa.

Sebagai pemain berdarah Indonesia, Elkan Baggot rupanya tak sendirian di Ipswich Town. Pasalnya, di klub tersebut ada sosok pemain lain yang ibunya ternyata berasal dari Indonesia, tepatnya dari Sumbawa.

Pemain yang dimaksud adalah Massimo Corey Luongo, gelandang tengah yang kini berstatus Warga Negara Australia. Pemain dengan nomor punggung 25 ini diketahui lahir di Sydney, Australia, pada 25 September 1992.

Massimo Luongo

Massimo Luongo sendiri mendapatkan darah Indonesia dari sang ibu yang bernama Ira Luongo, wanita asal Sumbawa, Nusa Tenggara Timur (NTB). Dari garis keturunan sang ibu, Massimo Luongo rupanya merupakan keturunan bangsawan karena sang ibu ternyata merupakan putri dari Sultan Bima dan Dompu, AA Sirajuddin. Sementara itu, ayah Massimo Luongo adalah pria asal Italia yakni Mario Luongo.

Kabarnya, kedua orang tua Massimo bertemu di kawasan Bondi, Australia. Keduanya lalu menikah dan dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah Massimo Luongo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630353/aksi-kelas-dunia-dari-lapangan-shanghai-di-atp-1000-rolex-masters-2025-link-streaming-vision-mpl.webp
Aksi Kelas Dunia dari Lapangan Shanghai di ATP 1000: Rolex Masters 2025, Link Streaming VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement