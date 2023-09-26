Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Ketum FFI Hary Tanoesoedibjo kepada Timnas Futsal Indonesia demi Lolos ke Putaran Final Piala Asia Futsal 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |20:00 WIB
Pesan Ketum FFI Hary Tanoesoedibjo kepada Timnas Futsal Indonesia demi Lolos ke Putaran Final Piala Asia Futsal 2024
Timnas Futsal Indonesia dilepas Hary Tanoesoedibjo menuju Arab Saudi untuk kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 (Foto: FFI)
A
A
A

PESAN Ketua Umum (Ketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI) Hary Tanoesoedibjo kepada Timnas Futsal Indonesia demi lolos ke putaran final Piala Asia Futsal 2024 adalah agar tim menunjukkan mentalitas yang kuat. Timnas Futsal Indonesia akan segera berjuang di kualifikasi Piala Asia Futsal 2024.

Tim Merah-Putih masuk dalam Grup di ajang kualifikasi Piala Asia Futsal 20224 yang akan digelar di Arab Saudi mulai 7 Oktober 2023. Mereka bersaing dengan Afghanistan, Makao, dan Arab Saudi.

Timnas Futsal Indonesia

Hary Tanoesoedibjo mengatakan tim asuhan Marcos Sorato dihuni pemain-pemain terbaik di Indonesia untuk ajang itu. Oleh karena itu, para pemain harus menunjukkan mentalitas seorang pemenang dalam ajang itu.

"Teknik mereka bagus. Itu tidak usah diragukan. Namanya pertandingan itu mental harus siap untuk bertarung agar meraih kemenangan dan menjaga kekompakan" kata Hary Tanoesoedibjo dalam pelepasan Timnas Futsal Indonesia di Inews Tower, Jakarta, Selasa (27/9/2023).

Chairman MNC Group itu mengatakan tujuan utama Timnas Futsal Indonesia ke Arab Saudi untuk berlaga dalam ajang itu. Jadi, tim tersebut harus tetap fokus menyiapkan diri agar meraih hasik maksimal selama di sana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/51/3137211/timnas_futsal_putri_indonesia_takluk_2_5_dari_timnas_futsal_putri_jepang_di_laga_perdana_grup_c_piala_asia_futsal_putri_2025-kylB_large.jpeg
Piala Asia Futsal Putri 2025: Usai Hadapi Jepang, Timnas Futsal Putri Indonesia Fokus 2 Laga Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/51/3137187/berikut_klasemen_grup_c_piala_asia_futsal_putri_2025_usai_laga_matchday_satu-Iqpk_large.jpg
Klasemen Grup C Piala Asia Futsal Putri 2025 Usai Laga Timnas Futsal Putri Indonesia vs Jepang: Garuda Pertiwi Posisi 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/51/3137182/timnas_futsal_putri_indonesia_kalah_2_5_dari_timnas_futsal_putri_jepang_di_laga_pertama_fase_grup_piala_asia_futsal_putri_2025-VRdJ_large.jpg
Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Jepang di Piala Asia Futsal Putri 2025: Garuda Pertiwi Takluk 2-5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/51/3137157/timnas_futsal_putri_indonesia_tertinggal_0_4_dari_timnas_futsal_putri_jepang_di_babak_pertama-He6I_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Putri Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2025: Garuda Pertiwi Ketinggalan 0-4
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630507/pbsi-dan-perada-swara-productionsjalin-kerja-samauntuk-gelarkejuaraan-bulu-tangkis-internasional-dan-nasional-2026-fzg.webp
PBSI dan Perada Swara ProductionsÂ Jalin Kerja SamaÂ untuk GelarÂ Kejuaraan Bulu Tangkis Internasional dan Nasional 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement