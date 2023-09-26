Pesan Ketum FFI Hary Tanoesoedibjo kepada Timnas Futsal Indonesia demi Lolos ke Putaran Final Piala Asia Futsal 2024

PESAN Ketua Umum (Ketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI) Hary Tanoesoedibjo kepada Timnas Futsal Indonesia demi lolos ke putaran final Piala Asia Futsal 2024 adalah agar tim menunjukkan mentalitas yang kuat. Timnas Futsal Indonesia akan segera berjuang di kualifikasi Piala Asia Futsal 2024.

Tim Merah-Putih masuk dalam Grup di ajang kualifikasi Piala Asia Futsal 20224 yang akan digelar di Arab Saudi mulai 7 Oktober 2023. Mereka bersaing dengan Afghanistan, Makao, dan Arab Saudi.

Hary Tanoesoedibjo mengatakan tim asuhan Marcos Sorato dihuni pemain-pemain terbaik di Indonesia untuk ajang itu. Oleh karena itu, para pemain harus menunjukkan mentalitas seorang pemenang dalam ajang itu.

"Teknik mereka bagus. Itu tidak usah diragukan. Namanya pertandingan itu mental harus siap untuk bertarung agar meraih kemenangan dan menjaga kekompakan" kata Hary Tanoesoedibjo dalam pelepasan Timnas Futsal Indonesia di Inews Tower, Jakarta, Selasa (27/9/2023).

Chairman MNC Group itu mengatakan tujuan utama Timnas Futsal Indonesia ke Arab Saudi untuk berlaga dalam ajang itu. Jadi, tim tersebut harus tetap fokus menyiapkan diri agar meraih hasik maksimal selama di sana.