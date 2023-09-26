Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketum FFI Hary Tanoesoedibjo Resmi Lepas Timnas Futsal Indonesia ke Arab Saudi untuk Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |17:43 WIB
Ketum FFI Hary Tanoesoedibjo lepas Timnas Futsa Indonesia ke Arab Saudi (Foto: FFI)
A
A
A

KETUA Umum (Ketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI) Hary Tanoesoedibjo resmi lepas Timnas Futsal Indonesia ke Arab Saudi untuk ajang kualifikasi Piala Asia Futsal 2024. Babak kualifikasi tersebut akan dilaksanakan di Arab Saudi mulai 7 Oktober 2023.

Tim Merah-Putih berada di Grup B kualifikasi Piala Asia Futsal 2024. Mereka berada dalam satu grup bersama Afghanistan, Makao, dan tuan rumah Arab Saudi.

Hary Tanoesoedibjo

Hary Tanoesoedibjo mengatakan perjuangan Timnas Futsal Indonesia dalam Piala Asia Futsal 2024 akan segera dimulai. Dia berpesan tim itu herus berusaha menampilkan performa terbaik dalam ajang tersebut.

"(Timnas Futsal Indonesia) besok berangkat ke Arab Saudi. Ini kualifikasi, harapan saya mereka bisa bermain maksimal," Hary Tanoesoedibjo saat acara pelepasan di Inews Tower, Jakarta, Selasa (27/9/2023).

Chairman MNC Group itu menantikan Timnas Futsal Indonesia unjuk kualitas dalam ajang itu meskipun akan melawan tim-tim berkualitas. Oleh dikarenakan, tim asuhan Marco Sorato itu sudah ditempa dalam pemusatan latihan (TC) di Malang beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
      
