Daftar Pemain Timnas Futsal Indonesia di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024

DAFTAR pemain Timnas Futsal Indonesia di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ya, Federasi Futsal Indonesia (FFI) telah mengumumkan 17 pemain yang dipanggil membela Timnas Futsal Indonesia.

Para pemain ini pun akan menjalani pemusatan latihan sebelum mentas di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024. Pengumuman itu disampaikan FFI dalam unggahan di akun Instagram resmi klub, @federasifutsal_id.

“GARUDA MEMANGGIL!!! 17 pemain akan mengikuti pemusatan latihan dan seleksi yang akan dimulai pada 22 Agustus 2023 di Malang,” tulis akun Instagram @federasifutsal_id.

Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 sendiri akan digelar pada 7-11 Oktober 2023. Indonesia sendiri turut didapuk menjadi tuan rumah untuk Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024.

Di Grup B, Timnas Futsal Indonesia tergabung dengan Arab Saudi, Afghanistan, dan Makau. Perjalanan skuad Garuda akan dimulai dengan melawan Makau pada Sabtu, 7 Oktober 2023.