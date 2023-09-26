Paling Murah Rp250 Ribu, Ini Daftar Harga Tiket Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023!

DAFTAR harga tiket Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Tiket termurah untuk laga itu adalah Rp250 ribu.

Ya, penjualan tiket laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 di laga pertama Piala Dunia U-17 2023 kembali dibuka. Duel itu akan dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada 10 November 2023.

Di Grup A Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia U-17 sendiri bersua dengan Ekuador, Panama, dan Maroko. Setelah melawan Ekuador, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- akan melawan Panama U-17 pada 13 November.

Terakhir, Timnas Indonesia U-17 akan melawan Maroko U-17. Pertandingan itu akan digelar pada 16 November 2023.

Kategori tribun penjualan tiket laga Timnas Indonesia U-17 kontra Ekuador U-17 hanya dibagi dua, yakni kategori 1 dan 2. Kategori 1 terdapat pada tribun timur dan barat, sedangkan kategori 2 terdapat pada bagian utara dan selatan Stadion GBT.