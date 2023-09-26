Kalah di Markas Atletico Madrid, Carlo Ancelotti Soroti Lini Pertahanan Real Madrid

MADRID – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menyoroti lini pertahanan skuadnya usai tumbang dari Atletico Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Ancelotti juga mengakui betapa sulitnya Los Blancos -julukan Real Madrid- menembus pertahanan kokoh yang dimiliki lawannya itu.

Pada laga bertajuk Derby Madrid itu, Real Madrid harus menelan kekalahan 1-3 dari Atletico Madrid di Stadion Civitas Metropolitano, Senin (25/9/2023) dini hari WIB. Los Blancos dibuat tak berkutik oleh pasukan Diego Simeone.

Adapun tiga gol kemenangan Los Rojiblancos -julukan Atletico Madrid- dicetak lewat brace Alvaro Morata (4’, 46’), dan Antoine Griezmann (18’). Sedangkan satu gol Real Madrid disumbang Toni Kroos pada menit ke-35.

Ancelotti blak-blakan usai laga dengan mengatakan lini pertahanan Real Madrid sangat tidak kompak. Pasalnya, David Alaba cs tidak dapat mengantisipasi gol-gol yang diciptakan Atletico Madrid. Padahal menurutnya, tiga gol yang dicetak tim tuan rumah itu merupakan skema hafalan yang seharusnya dapat diantisipasi.

“Saya tidak akan berbicara mengenai individu. Saya hanya akan mengatakan bahwa kami tidak bertahan dengan baik. Tim tidak kompak, terutama di babak pertama dan Atlético memanfaatkan hal itu,” ucap Ancelotti, dilansir dari situs resmi Real Madrid, Senin (25/9/2023).

“Tiga gol tersebut adalah sebuah hafalan. Mereka mampu membelah bek tengah yang posisinya kurang bagus di kotak penalti. Kami tidak kompak dalam tiga gol,” lanjutnya.