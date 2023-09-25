5 Penyebab Real Madrid Kalah 1-3 dari Atletico Madrid di Liga Spanyol 2023-2024, Nomor 1 Gara-Gara Alvaro Morata!

SEBANYAK 5 penyebab Real Madrid kalah 1-3 dari Atletico Madrid di Liga Spanyol 2023-2024 akan diulas Okezone. Pertandingan pekan ke-6 Liga Spanyol 2023-2024 bertajuk Derby Madrid tersebut berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano, Madrid, Senin (25/9/2023) dini hari WIB.

Los Rojiblancos –julukan Atletico Madrid- sukses mencetak tiga gol via brace Alvaro Morata (4', 46') dan Antoine Griezmann (18'). Sementara itu, Los Blancos –julukan Real Madrid- selaku tim tamu hanya bisa membalas satu gol saja lewat aksi Toni Kroos (35').

Ini menjadi kekalahan perdana bagi Real Madrid di Liga Spanyol musim ini sehingga posisinya turun ke peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari 6 laga. Setidaknya, ada 5 penyebab Los Blancos kalah 1-3 dari rival sekotanya itu.

Berikut 5 Penyebab Real Madrid Kalah 1-3 dari Atletico Madrid di Liga Spanyol 2023-2024:

5. Bermain Tidak Kompak





Skuad Real Madrid harus diakui bermain tidak kompak ketika dikalahkan Atletico Madrid 1-3 sehingga membuat sang pelatih Carlo Ancelotti kecewa melihat penampilan pasukannya. Alhasil, kekurangan itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh rival sekotanya.

"Tim kami tidak menunjukkan kekompakan pada babak pertama, dan Atletico mengambil keuntungan dari hal tersebut," kata Ancelotti, dikutip dari laman resmi Real Madrid.

4. Lemah di Area Pertahanan dan Tumpul di Penyerangan





Penyebab kedua, Carlo Ancelotti menilai lini belakang Real Madrid bermain buruk dan sangat lemah sehingga mudah ditembus Atletico Madrid. Alhasil, tiga gol tuan rumah bersarang ke gawang Kepa Arrizabalaga.

"Kami tidak memulai dengan baik, kami lemah di area sendiri, dan kami tidak tajam. Ini bukan masalah siapa yang bermain. Ini masalah kelemahan pertahanan yang tidak kami alami di beberapa pertandingan awal," ujar pelatih asal Italia itu.