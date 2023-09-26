Fabrizio Romano Bocorkan Pembelian Permanen Pertama Manchester United pada Musim Panas 2024

PAKAR bursa transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, bocorkan pembelian permanen pertama Manchester United pada musim panas 2024. Jurnalis asal Italia itu yakin bahwa Sofyan Amrabat akan jadi pemain pertama Setan Merah yang dikontrak secara permanen di bursa transfer musim panas tahun depan.

Bagi yang belum tahu, Sofyan Amrabat sejatinya sudah bergabung dengan The Red Devils -julukan Manchester United- per 1 September 2023. Gelandang bertahan 27 tahun itu dipinjam Manchester United dari Fiorentina hingga akhir Juni 2024.

Meski sudah memiliki amunisi tambahan, Manchester United justru menampilkan performa yang tidak meyakinkan di Liga Inggris 2023-2024. Tercatat, tim asuhan Erik Ten Hag itu sudah menelan tiga kali kekalahan dari enam pertandingan pembukaan mereka.

Kendati demikian, kemenangan tipis Manchester United 1-0 atas Burnley pada laga teranyarnya di Liga Inggris 2023-2024 telah memperpanjang napas bagi Erik ten Hag. Namun, para pendukung klub berjuluk Iblis Merah itu tetap skeptis terhadap perkembangan klub saat ini.

Para penggemar Manchester United disuguhi sekilas tentang aksi Sofyan Amrabat yang masuk dari bangku cadangan dengan hanya satu menit bermain di waktu normal saat melawan Burnley. Rupanya, penampilan pemain Timnas Maroko itu mendapat sambutan positif.