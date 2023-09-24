Klasemen Akhir Grup F Asian Games 2023: Timnas Indonesia U-24 Finis Ketiga!

Timnas Indonesia U-24 finis ketiga di belakang Kirgistan U-24 (Foto: NOC Indonesia)

KLASEMEN akhir Grup F Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-24 finis ketiga di belakang Korea Utara U-24 dan Kirgistan U-24.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – memerlukan kemenangan ketika menghadapi Korea Utara U-24 di Zhejiang Normal University East Stadium, Minggu (24/9/2023) sore WIB. Situasi menjadi sulit bagi skuad asuhan Indra Sjafri karena kalah 0-1 dari Taiwan U-24 di partai kedua.

Namun, Timnas Indonesia U-24 kesulitan untuk meladeni permainan Korea Utara U-24. Justru, Korea Utara U-24 yang sukses membuka skor pada menit ke-40 melalui Kim Yu Song.

Itu menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada pertandingan tersebut. Alhasil, Timnas Indonesia U-24 mengakhiri grup dengan catatan tiga poin.

Di sisi lain, Timnas Taiwan U-24 yang punya harapan lolos mengawali permainan kontra Kirgistan U-24 dengan meyakinkan. Mereka unggul 1-0 pada babak pertama berkat penalti Chen Po-liang pada menit ke-34.

Namun, Kirgistan menyamakan skor sebelum jeda turun minum melalui Ernaz Abilov. Mereka kemudian membalikkan skor melalui gol bunuh diri Huang Tzu ming, gol Elaman Akylbekov, dan Arsen Sharsenbekov. Skor 4-1 pun mengakhiri pertandingan tersebut.