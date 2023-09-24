Hasil Timnas Kirgistan U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023: Kirgistan U-24 Jadi Runner-up Usai Menang Telak 4-1!

HASIL Timnas Kirgistan U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Laga yang berlangsung di Jinhua Sports Center, Minggu (24/9/2023) sore WIB berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Kirgistan.

Chen Po-liang sempat membuka skor untuk Taiwan U-24 pada menit ke-34 melalui eksekusi penalti. Namun, Kirgistan membalikkan skor melalui gol-gol Ernaz Abilov (45+2'), bunuh diri Huang Tzu-ming (54'), gol Elaman Akylbekov (62'), dan Arsen Sharsenbekov (90+1').

Dengan hasil ini, Timnas Kirgistan U-24 dipastikan finis kedua alias runner-up. Mereka unggul dalam catatan mencetak gol ketimbang Timnas Indonesia U-24 yang finis ketiga.

Jalannya Pertandingan

Timnas Taiwan U-24 berusaha meraih kemenangan demi mendapatkan tiket lolos ke babak 16 besar. Peluang tercipta untuk mereka setelah menang 1-0 atas Timnas Indonesia U-24 pada partai kedua.

Laga berjalan alot dalam 30 menit pertama. Tidak ada gol yang tercipta di antara kedua tim yang sama-sama ingin menang tersebut.

Taiwan U-24 akhirnya sukses membuka skor pada menit ke-34. Chen Po-liang mencatatkan namanya di papan skor melalui eksekusi penalti.

Timnas Kirgistan U-24 berusaha menyamakan skor. Mereka pun berhasil untuk menyamakan skor pada menit ke-45+2 melalui Ernaz Abilov yang membuat babak pertama berakhir imbang 1-1.