Hasil Babak Pertama Timnas Kirgistan U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023: Sengit, Skor Imbang 1-1!

HASIL babak pertama Timnas Kirgistan U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Laga yang berlangsung di Jinhua Sports Center, Minggu (24/9/2023) sore WIB berakhir dengan skor 1-1 di babak pertama.

Timnas Taiwan U-24 tampil dengan percaya diri demi meraih tiket lolos. Mereka sukses membuka skor pada menit ke-34 melalui penalti Chen Po-liang, namun Kirgistan U-24 menyamakan skor jelang jeda turun minum melalui Ernaz Abilov.

Timnas Taiwan U-24 punya kans untuk lolos ke babak berikutnya. Mereka memiliki peluang tersebut setelah berhasil memberi kejutan kepada Timnas Indonesia U-24 dengan menang 1-0 di matchday kedua.

Namun, Timnas Taiwan U-24 masih memerlukan kemenangan kontra Kirgistan U-24 untuk mengamankan tiket lolos. Sementara itu, Kirgistan U-24 juga berusaha untuk meraih kemenangan setelah kalah dua kali kontra Indonesia dan Korea Utara.

Laga berjalan alot dalam 30 menit pertama. Tidak ada gol yang tercipta di antara kedua tim yang sama-sama ingin menang tersebut.