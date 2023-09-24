5 Pemain Timnas Indonesia U-24 yang Diprediksi Bersinar Lawan Korea Utara U-24, Nomor 1 Pernah Abroad ke Luar Negeri

Timnas Indonesia U-24 akan menghadapi Timnas Korea Utara U-24 di laga terakhir Grup F Asian Games 2023 (Foto: PSSI)

5 pemain Timnas Indonesia U-24 yang diprediksi besinar lawan Korea Utara U-24 akan menjadi pembahasan kali ini. Kedua tim saling berhadapan di laga terakhir Grup F Asian Games 2023, Minggu (24/9/2023) pukul 15.00 WIB.

Skuad Garuda bakal turun dengan kekuatan penuh pada laga hidup-mati ini. Kemenangan menjadi hal penting demi memastikan diri dari fase grup. Berikut lima pemain Timnas Indonesia U-24 yang diprediksi besinar lawan Korea Utara U-24 di Asian Games 2023.

5. Alfeandra Dewangga





Pemain asal PSIS Semarang ini mendapat kesempatan tampil sebagai starter saat Timnas Indonesia U-24 menghadapi Taiwan U-24.

Dewangga merupakan salah satu pemain yang punya caps paling banyak diantara nama-nama lain di tim kali ini. Pada beberapa kesempatan, Dewangga kerap menjadi pembeda lewat gol-gol pentingnya saat membela Timnas Indonesia.

4. Syahrian Abimanyu





Syahrian Abimanyu selalu menjadi pilihan Indra Sjafri sebagai starter di dua laga awal Timnas Indonesia U-24. Abi tampil apik sebagai motor serangan skuad Garuda Asia.

Tak heran, penggawa Persija Jakarta itu selalu mendapat kepercayaan pelatih sejak pertandingan awal. Abi pun diyakini bakal menjadi pembeda saat Timnas Indonesia U-24 menghadapi Korea Utara U-24 di laga pamungkas grup.