HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 di Asian Games 2023, Klik di Sini!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |07:12 WIB
Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 di Asian Games 2023, Klik di Sini!
Timnas Indonesia U-24 akan menghadapi Korea Utara U-24 di laga terakhir Grup F Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

LINK live streaming Vision+ Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 di Asian Games 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan di Zhejiang University Stadium, Hangzhou, China, pada Minggu (24/9/2023) 15.00 WIB.

Pertandingan ini sekaligus menjadi partai hidup-mati bagi skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-24. Pasalnya, Rizky Ridho cs saat ini dalam kondisi terjepit meski berada di posisi dua pada klasemen Grup F.

Timnas Indonesia U-24 memiliki jumlah poin yang sama dengan Taiwan U-24 yang ada di posisi tiga. Dengan kondisi seperti itu, maka Timnas Indonesia U-24 wajib meraih poin penuh saat melawan Korea Utara U-24 sore nanti. Sebab, hasil itu akan membawa Skuad Garuda lolos ke babak 16 besar.

Tapi di sisi lain, Korea Utara U-24 juga bukan lawan yang mudah untuk dihempaskan. Karena terbukti, mereka sudah mengamankan tiket 16 besar dengan saat ini berada di puncak klasemen sementara Grup F karena telah menyapu bersih dua pertandingan dengan kemenangan.

Kabar baiknya, Indra Sjafri mengatakan para pemainnya dalam kondisi fit dan siap untuk diturunkan di laga kontra Korea Utara U-24 nanti. Dengan begitu, sang pelatih hanya tinggal memilih starting terbaiknya untuk bisa membawa Timnas Indonesia U-24 mencuri kemenangan atas Korea Utara U-24.

Halaman:
1 2
      
