HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bawa Bukti Foto Dugaan Penalti, Thomas Doll Ngamuk Persija Jakarta Ditahan Bali United 1-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |23:01 WIB
Bawa Bukti Foto Dugaan Penalti, Thomas Doll <i>Ngamuk</i> Persija Jakarta Ditahan Bali United 1-1
Thomas Doll dan Riko Simanjuntak menunjukkan bukti foto pada konferensi pers usai laga Persija Jakarta vs Bali United (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

BEKASI - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengamuk dalam sesi konferensi pers seusai laga pekan ke-13 Liga 1 2023-2024 kontra Bali United. Pria asal Jerman itu sampai membawa bukti foto untuk memperkuat analisisnya.

Duel Persija Jakarta vs Bali United berakhir 1-1 di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (24/9/2023) malam WIB. Tim tamu unggul lebih dulu lewat sepakan Rahmat Arjuna (12').

Persija Jakarta vs Bali United

Pada babak kedua, Macan Kemayoran unggul jumlah pemain setelah Haudi Abdillah diusir keluar oleh wasit. Persija lalu mendominasi dan menyamakan kedudukan via tendangan terukur Ondrej Kudela (74'). Hasil ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu poin.

Usai pertandingan, Doll memasuki ruangan konferensi pers dengan raut wajah kesal. Pelatih asal Jerman itu langsung mengkritik kinerja wasit yang mengabaikan beberapa pelanggaran di kotak penalti.

"Dalam enam laga terakhir kami enggak pernah dapat penalti. Padahal itu jelas penalti. (Pelanggaran) itu 1 meter di dalam kotak penalti," sungut Doll seraya menunjukkan bukti foto kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (24/9/2023).

"Saya tidak mengerti kenapa wasit tidak beri penalti. padahal saat babak pertama bisa saja seri, kemudian nanti babak dua situasi menjadi berbeda," imbuh pria berusia 57 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
