HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Sempat Unggul, Serdadu Tridatu Tertahan 1-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |21:00 WIB
Hasil Persija Jakarta vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Sempat Unggul, Serdadu Tridatu Tertahan 1-1
Bali United ditahan 1-1 oleh Persija Jakarta (Foto: Twitter/Baliutd)
A
A
A

HASIL Persija Jakarta vs Bali United di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabhaga pada Minggu (24/9/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-1.

Serdadu Tridatu -- julukan Bali United -- unggul lebih dulu pada menit ke-11 melalui Rahmat Arjuna. Namun, Macan Kemayoran -- julukan Persija -- sukses menyamakan skor pada menit ke-74 melalui Ondrej Kudela.

Rahmat Arjuna

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija langsung berusaha mendominasi sedari menit pertama. Serangan tim tuan rumah dimotori oleh Ryo Matsumura dan Witan Sulaeman.

Meski begitu, permainan ofensif Persija sukses diantisipasi oleh Bali United. Bahkan, Serdadu Tridatu tidak gentar untuk melancarkan serangan balik.

Pola itu justru efektif untuk Bali United. Tim besutan Stefani Cugurra itu akhirnya mampu mencetak gol pembuka lewat tendangan kencang Rahmat Arjuna (11'). Gol berawal dari kesalahan Hansamu Yama, yang kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Rahmat.

Setelah gol itu, Persija kembali bermain agresif untuk mencari gol penyama kedudukan. Mengingat rapatnya barisan pertahanan Bali United, Persija mengandalkan tembakan spekulatif untuk membuka peluang.

Memasuki menit ke-35, Macan Kemayoran terus mencari cara untuk merobek gawang Serdadu Tridatu. Sayangnya, upaya tersebut tak membuahkan hasil. Pertandingan babak pertama selesai untuk keunggulan Bali United atas Persija 1-0.

Babak Kedua

Berlanjut pada babak kedua, Persija Jakarta kembali bermain ofensif sejak awal pertandingan. Macan Kemayoran terus menyerang, namun sering kelimpungan saat menghalau serangan balik cepat Bali United

Pada menit ke-63, bek Bali United Haudi Abdillah diusir keluar oleh wasit. Haudi mendapatkan kartu kuning kedua karena melakukan pelanggaran keras kepada Aji Kusuma.

Halaman:
1 2
      
