HOME BOLA LIGA ITALIA

Massimiliano Allegri Kritisi Mentalitas Para Pemain Juventus Usai Dipermalukan Sassuolo 2-4

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |14:53 WIB
Massimiliano Allegri Kritisi Mentalitas Para Pemain Juventus Usai Dipermalukan Sassuolo 2-4
Massimiliano Allegri kritisi mentalitas para pemain Juventus usai dipermalukan Sassuolo 2-4 (Foto: REUTERS)
A
A
A

MASSIMILIANO Allegri kritisi mentalitas para pemain Juventus usai dipermalukan Sassuolo dengan skor 2-4. I Bianconeri -- julukan Juventus -- takluk dalam lawatan ke Mapei Stadium, Sabtu (23/9/2023) malam WIB pada pekan kelima Liga Italia 2023-2024.

Padahal, Juventus melawat ke Reggio Emilia dengan kesempatan memuncaki klasemen sementara Liga Italia 2023-2024 jika mampu menang. Namun, performa Juventus malah di bawah ekspektasi.

Federico Chiesa

“Kami harus belajar dari kekalahan ini. kami tidak menjadi hancur setelah pertandingan ini," kata Allegri dilansir dari laman Juventus, Minggu (24/9/2023).

Menurut pelatih berusia 56 tahun itu, Juventus tidak memiliki mentalitas yang kuat untuk memenangkan pertandingan ini. Mereka bisa mengejar setelah tertinggal dua kali, namun runtuh seketika kebobolan gol ketiga.

"Kami lemah secara mental dan perlu memperbaikinya. Kami kehilangan poin penting," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
