HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil AC Milan vs Hellas Verona di Liga Italia 2023-2024: Gol Rafael Leao Bantu Rossoneri Menang 1-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |22:38 WIB
Hasil AC Milan vs Hellas Verona di Liga Italia 2023-2024: Gol Rafael Leao Bantu <i>Rossoneri</i> Menang 1-0
Selebrasi Rafael Leao usai cetak gol di laga AC Milan vs Hellas Verona. (Foto: Media AC Milan)
A
A
A

MILAN AC Milan memetik kemenangan penting atas Hellas Verona di pekan kelima Liga Italia 2023-2024, pada Sabtu (23/9/2023) malam WIB. Bermain di Stadion San Siro, Milan tepatnya menang dengan skor tipis 1-0.

Satu-satunya gol di laga tersebut pun dicetak oleh striker andalan Milan, Rafael Leao di menit kedelapan. Dengan kemenangan itu, maka Milan kini menempati peringkat kedua dengan koleksi 12 poin. Sedangkan Verona tertahan di posisi sembilan dengan 7 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

AC Milan vs Hellas Verona

Duel kedua tim sempat tertunda 25 menit karena badai hujan es di kota Milan. Penundaan ini membuat para pemain mendapatkan pemanasan ekstra sebelum pertandingan.

Laga akhirnya dimulai, AC Milan mengawali pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan Hellas Verona. Rossoneri -julukan AC Milan- tampil tanpa cela pada awal babak pertama.

Tak butuh waktu lama, AC Milan sukses mencuri keunggulan lewat sepakan terukur Rafael Leao (8'). Pemain asal Portugal itu memanfaatkan umpan pendek dari Olivier Giroud, AC Milan unggul 1-0.

Usai gol itu, Rossoneri terpantau bermain lebih kalem. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Hellas Verona untuk menyerang balik. Sesekali, mereka melepaskan tembakan spekulatif yang mengancam gawang AC Milan.

Sayangnya, beberapa peluang tercipta tak membuahkan hasil untuk kedua tim. Akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan AC Milan atas Hellas Verona 1-0.

Halaman:
1 2
      
