HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kritikan Thierry Henry dan Patrice Evra Terbukti Benar soal Bruno Fernandes Marcus Rashford Jauh Lebih Malas dari Cristiano Ronaldo yang Sudah Tua

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |22:03 WIB
Kritikan Thierry Henry dan Patrice Evra Terbukti Benar soal Bruno Fernandes Marcus Rashford Jauh Lebih Malas dari Cristiano Ronaldo yang Sudah Tua
Bruno Fernandes dianggap sebagai salah satu pemain yang patut disalahkan atas kekalahan Man United dari Bayern Munich. (Foto: Reuters)
KRITIKAN Thierry Henry dan Patrice Evra terbukti benar soal Bruno Fernandes dan Marcus Rashford yang jauh lebih malas dari Cristiano Ronaldo yang sudah tua. Hal itu bisa dilihat dari permainan yang ditunjukan kedua pemain itu di laga Bayern Munich vs Manchester United.

Seperti diketahui, Manchester United kembali menelan kekalahan setelah takluk dari Bayern Munich di matchday pertama Grup A Liga Champions 2023-2024 dengan skor 3-4. Laga yang dihelat di Allianz Arena itu berlangsung pada Kamis 21 September 2023.

Bagi sebagian orang, Andre Onana mungkin adalah orang paling dianggap bersalah atas kekalahan itu. Namun jangan lupakan, Bruno Fernandes dan Marcus Rashford yang juga merupakan biang kerok kekalahan Setan Merah.

Seperti kebiasaan Bruno saat tertinggal, di laga itu pemain Timnas Portugal itu juga tampak bermain ogah-ogahan. Alih-alih memikirkan solusi untuk membalas gol sebagai seorang motor permainan, Bruno Fernandes justru lebih banyak terlihat marah-marah pada rekannya.

Di sisi lain, Marcus Rashford juga kembali bermain egois. Striker muda jebolan akademi Manchester United itu juga jarang melakukan pressing.

Salah satunya jelas terlihat di skema gol Leroy Sane. Meski pada akhirnya itu menjadi kesalahan Onana yang gagal mengantisipasi bola yang mengarah padanya, bila dilihat skema ini bermula dari Rashford yang enggan melakukan pressing sehingga Leroy Sane mampu dengan mudah menusuk jantung pertahanan Man United.

Bayern Munich vs Manchester United

Hal itu membuat Rashford tercatat sebagai pemain paling malas sebagai pemain depan dengan nilai pressing hanya 3,73 selama 90 menit. Sedangkan Bruno, hanya dua tingkat diatasnya dengan nilai 3,99.

Kedua pemain yang katanya bintang Manchester United itu bahkan kalah dari Wout Weghorst, pemain yang dinilai kurang berbakat sebagai striker yang memiliki nilai pressing tertinggi, yakni 7,00.

Selain itu, mereka juga kalah dari Cristiano Ronaldo, legenda United yang dicap pemain malas dan egois. Ronaldo bahkan menjadi pemain paling rajin kedua dengan nilai mencapai 6,75.

