Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Liga Champions 2023-2024: Andre Onana Tuai Respek dari Rio Ferdinand, tapi Dikritik Keras Paul Scholes

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |01:02 WIB
Liga Champions 2023-2024: Andre Onana Tuai Respek dari Rio Ferdinand, tapi Dikritik Keras Paul Scholes
Andre Onana melakukan kesalahan fatal saat Man United menghadapi Bayern Munich (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNICH – Penjaga gawang Manchester United, Andre Onana menjadi sorotan dua legenda tim, Rio Ferdinand dan Paul Scholes. Onana menuai rasa hormat dari Ferdinand, namun tetap mendapatkan kritik keras dari Scholes.

Andre Onana menjadi sorotan setelah tampil kurang baik saat Manchester United dikalahkan Bayern Munich (3-4) di laga pertama fase grup Liga Champions 2023-2024. Pertandingan itu dihelat di Allianz Arena, Munich, Jerman pada Kamis (21/9/2023) dini hari WIB.

Empat gol yang bersarang di gawang Onana berasal dari sepakan Leroy Sane (28’), Serge Gnabry (32’), Harry Kane (53’ (P), dan Mathys Tel (90+2’). Sementara, Setan Merah -julukan Manchester United- membalaskan lewat Rasmus Hojlund (49’), dan Casemiro (88’, 90+5’).

Usai pertandingan, Onana mengakui bahwa kekalahan tersebut murni karena penampilannya yang buruk. Pengakuan kiper asal Kamerun itu kemudian mendapatkan respek dari Ferdinand, yang menilai Onana mempunyai karakter kuat.

“Kita semua pernah berada dalam situasi di mana kita tidak tampil sesuai standar yang kita tentukan sendiri. Saya pernah menjalani pertandingan di mana saya membuat kesalahan dan tidak berbicara kepada media. Itu (sikap Onana) menunjukkan karakter yang baik,” kata Ferdinand dilansir dari Daily Mail, Kamis (21/9/2023).

“Dia (Onana) harus kembali pada karakter itu dan memastikan dia menghilangkan kesalahan-kesalahan itu dari permainannya. Sulit untuk membangun kembali kemampuan Anda ketika bola datang kepada Anda dan Anda melakukan beberapa kesalahan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662839/hasil-lengkap-liga-inggris-liverpool-gagal-menang-man-city-ditahan-chelsea-ctf.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Liverpool Gagal Menang, Man City Ditahan Chelsea
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/bek_persib_bandung_federico_barba_foto_persib.jpg
Kejutan! Federico Barba Buka Suara soal Kepindahan dari Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement