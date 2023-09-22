Liga Champions 2023-2024: Andre Onana Tuai Respek dari Rio Ferdinand, tapi Dikritik Keras Paul Scholes

MUNICH – Penjaga gawang Manchester United, Andre Onana menjadi sorotan dua legenda tim, Rio Ferdinand dan Paul Scholes. Onana menuai rasa hormat dari Ferdinand, namun tetap mendapatkan kritik keras dari Scholes.

Andre Onana menjadi sorotan setelah tampil kurang baik saat Manchester United dikalahkan Bayern Munich (3-4) di laga pertama fase grup Liga Champions 2023-2024. Pertandingan itu dihelat di Allianz Arena, Munich, Jerman pada Kamis (21/9/2023) dini hari WIB.

Empat gol yang bersarang di gawang Onana berasal dari sepakan Leroy Sane (28’), Serge Gnabry (32’), Harry Kane (53’ (P), dan Mathys Tel (90+2’). Sementara, Setan Merah -julukan Manchester United- membalaskan lewat Rasmus Hojlund (49’), dan Casemiro (88’, 90+5’).

Usai pertandingan, Onana mengakui bahwa kekalahan tersebut murni karena penampilannya yang buruk. Pengakuan kiper asal Kamerun itu kemudian mendapatkan respek dari Ferdinand, yang menilai Onana mempunyai karakter kuat.

“Kita semua pernah berada dalam situasi di mana kita tidak tampil sesuai standar yang kita tentukan sendiri. Saya pernah menjalani pertandingan di mana saya membuat kesalahan dan tidak berbicara kepada media. Itu (sikap Onana) menunjukkan karakter yang baik,” kata Ferdinand dilansir dari Daily Mail, Kamis (21/9/2023).

“Dia (Onana) harus kembali pada karakter itu dan memastikan dia menghilangkan kesalahan-kesalahan itu dari permainannya. Sulit untuk membangun kembali kemampuan Anda ketika bola datang kepada Anda dan Anda melakukan beberapa kesalahan,” sambungnya.