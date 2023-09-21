5 Penyebab Timnas Indonesia U-24 Kalah 0-1 dari Taiwan U-24 di Asian Games 2023, Nomor 1 Bikin Frustrasi Pasukan Indra Sjafri

Berikut 5 penyebab Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24 kalah 0-1 dari Taiwan U-24 di matchday kedua Grup F sepakbola Asian Games 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, Garuda Muda baru saja tumbang dari Taiwan di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua, China, pada Kamis (21/9/2023) sore WIB.

Kekalahan itu jelas membuat peluang Timnas Indonesia U-24 untuk bisa langsung lolos ke 16 besar usai laga melawan Taiwan U-24 sirna. Kini, pasukan Indra Sjafri akan menjadikan laga kontra Korea Utara U-24 di laga pamungkas Grup F sebagai penentu lolos tidaknya mereka ke 16 besar.

Lantas apa yang sebenarnya terjadi dengan Timnas Indonesia U-24 sehingga mereka kalah 0-1 karena gol dari Chin Wen Yen di menit 46? Ada berbagai faktor tentunya yang mempengaruhi kekalahan mengejutkan itu.

Berikut 5 Penyebab Timnas Indonesia U-24 Kalah 0-1 dari Taiwan U-24 di Asian Games 2023:

5. Lini Depan yang Tak Tajam





Semenjak tidak dilepasnya Ramadhan Sananta oleh Persis Solo, Timnas Indonesia U-24 kekurangan striker tajam. Indra Sjafri pun mencoba mengandalkan Titan Agung yang di dua laga Liga 1 2023-2024 belum mencetak gol bersama Bhayangkara FC.

Selain itu, Titan Agung pun ditemani Ramai Rumakiek dan Egy Maulana Vikri di sisi kiri dan kanan. Namun, nyata mereka kesulitan menembus pertahanan Taiwan U-24.

Ramai Rumakiek dan Hugo Samir yang mencetak gol saat Garuda Muda menang 2-0 atas Kirgistan U-24 pun tak bisa berbuat banyak di laga kontra Taiwan U-24.

4. Chemistry Masih Belum Terjalin

Skuad Timnas Indonesia U-24 yang dibangun Indra Sjafri untuk Asian Games 2023 tanpa ada persiapan yang panjang. Mereka hanya sebentar latihan di Jakarta sebelum akhirnya pergi ke China.

Tidak adanya pemusatan latihan (TC) yang panjang ternyata membuat chemistry antar pemain tidak terjalin dengan baik. Sebab beberapa kali permainan Timnas Indonesia U-24 tidak terhubung karena kurangnya chemistry itu.