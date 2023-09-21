Kisah Ramai Rumakiek, Pemain Timnas Indonesia U-24 yang Tak Digubris Shin Tae-yong tapi Diangkat Kembali oleh Indra Sjafri

KISAH Ramai Rumakiek, pemain Timnas Indonesia U-24 yang tak digubris Shin Tae-yong tapi diangkat kembali oleh Indra Sjafri akan diulas Okezone. Winger berusia 21 tahun itu hingga kini memang masih hangat diperbincangkan oleh pencinta sepakbola Indonesia.

Pasalnya, Ramai Rumakiek baru saja membawa skuad Timnas Indonesia U-24 menang 2-0 atas Tmnas Kirgistan U-24 di laga pertama Grup F Asian Games 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Zhejiang Normal University East Stadium, China, Selasa 19 September 2023 malam WIB.

Aksi individu ciamik yang dilakukan Ramai Rumakiek pada menit (58') berhasil membuat Timnas Indonesia U-24 memecah kebuntuan. Winger milik Persipura Jayapura itu mengobrak-abrik pertahanan Kirgistan sebelum melepaskan tembakan keras yang berbuah gol cantik.

Di pengujung laga, skuad Garuda Muda asuhan Indra Sjafri itu berhasil mengunci kemenangan 2-0 atas Kirgistan U-24 melalui gol tambahan dari Hugo Samir pada menit 90+1. Winger berdarah Indonesia-Brasil itu mencetak gol cantik dengan memanfaatkan skema serangan balik.

Meski laga tersebut sudah berakhir, nama Ramai Rumakiek masih hangat diperbincangkan. Sebab, pemain kelahiran Jayapura itu lebih dari satu tahun tak dilirik oleh pelatih Timnas Indonesia senior dan U-23 yakni Shin Tae-yong.

Padahal sebelumnya, Ramai Rumakiek jadi salah satu wonderkid yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia senior saat dirinya membela Persipura Jayapura di Liga 1 2021-2022. Saat itu, Ramai Rumakiek masih berusia 19 tahun.