HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Satu Grup dengan PSM Makassar di AFC Cup 2023-2024, Media Vietnam Sebut Hai Phong FC Masuk Grup Mudah

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |06:26 WIB
Satu Grup dengan PSM Makassar di AFC Cup 2023-2024, Media Vietnam Sebut Hai Phong FC Masuk Grup Mudah
PSM Makassar tergabung di Grup H pada gelaran AFC 2023-2024 kali ini (Foto: LIB)
HAIPHONG - Klub lokal Vietnam, Hai Phong FC, tergabung bersama PSM Makassar di Grup H pada AFC Cup 2023-2024. Media Vietnam, Soha.Vn, menyebut perwakilan mereka itu masuk dalam grup yang relatif mudah.

Tim kasta tertinggi Liga Vietnam itu akan berhadapan melawan PSM Makassar pada laga perdana mereka di fase grup AFC Cup 2023. Pertandingan itu akan digelar di Lach Tray Stadium, Haiphong, pada Kamis (21/9/2023).

PSM Makassar vs Persis Solo di Liga 1 2023-2024

Selain PSM, Hai Phong juga tergabung di grup H bersama Hougang United (Singapura) dan Sabah FC (Malaysia). Media Vietnam tampak percaya diri Hai Phong FC bisa tampil gemilang.

"Hai Phong FC bergabung di Grup H dengan tim PSM Makassar (Indonesia), Hougang United (Singapura) dan Sabah (Malaysia). Ini merupakan grup yang dianggap relatif mudah," tulis artikel Soha.Vn, Rabu (20/9/2023).

Sekadar informasi, Hai Phong FC sebelumnya punya pengalaman manis di AFC Cup. Mereka pernah eksis di kasta kedua antarklub Asia itu pada musim 1996-1997 silam. Saat itu mereka terhenti di babak kedua.

Di turnamen lokal, mereka juga pernah menjadi juara Piala Super Vietnam pada 2005. Hai Phong juga merupakan tim senior di Vietnam.

Halaman:
1 2
      
