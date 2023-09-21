Daftar Top Skor Liga Champions 2023-2024 di Matchday Pertama: Casemiro Bersaing dengan 3 Nama Lain!

DAFTAR top skor Liga Champions 2023-2024 di matchday pertama Liga Champions bisa Anda lihat di akhir artikel kali ini. Penggawa Manchester United, Casemiro sementara berada jajaran teratas klasemen usai mencetak dua gol ke gawang Bayern Munich dini hari tadi.

Casemiro bersaing dengan tiga nama lain yang juga mengoleksi jumlah gol sama pada matchday pertama Liga Champions 2023-2024 kali ini. Pertama ada nama Joao Felix (Barcelona) yang tampil apik saat Blaugrana menghajar wakil Belgia, Antwerp.

Pasukan Xavi Hernandez menang lima gol tanpa balas di laga pembuka Grup H. Joao Felix mencatatkan brace untuk kemenangan tim katalan di laga tersebut.

Kemudian ada nama penggawa FC Porto, Galeno. Penyerang asal Brasil ini juga mencetak sepasang gol saat timnya menang 3-1 atas Shakhtar Donestk di Grup H.

Lalu nama lain yang juga mencetak dua gol di pekan perdana Liga Champions 2023-2024 adalah penggawa Manchester City, Julian Alvarez. Ia mencetak brace saat The Citizens -julukan Man City- menang 3-1 atas wakil Serbia, Crvena Zvezda.