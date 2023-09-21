Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Barcelona Pesta Gol di Laga Perdana Liga Champions 2023-2024, Frenkie De Jong Langsung Sesumbar Blaugrana Bakal Melangkah Jauh

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |05:19 WIB
Barcelona Pesta Gol di Laga Perdana Liga Champions 2023-2024, Frenkie De Jong Langsung Sesumbar Blaugrana Bakal Melangkah Jauh
Laga Barcelona vs Antwerp FC di Liga Champions 2023-2024. (Foto: Instagram/@frenkiedejong)
A
A
A

BARCELONA – Gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, begitu gembira dengan kemenangan besar yang diraih timnya di laga perdana Liga Champions 2023-2024. Dia pun langsung sesumbar bahwa Blaugrana -julukan Barcelona- akan berbicara banyak di Liga Champions musim ini.

Ya, Barcelona pesta gol ke gawang Royal Antwerp di matchday perdana Grup H Liga Champions 2023-2024. Bermaind I Stadion Olimpiade Luis Companys, Barcelona, Rabu 20 September 2023 dini hari WIB, Barcelona menang telak 5-0.

Barcelona vs Antwerp FC

Joao Felix sendiri mencetak brace dalam laga itu. Sementara itu, tiga gol lain dicetak oleh Robert Lewandowski (19’), gol bunuh diri Jelle Bataille (22’), dan Gavi (54’).

Usai laga, De Jong mengatakan bahwa ini adalah awalan yang baik bagi Barcelona dibanding dua edisi sebelumnya. Pemain berpaspor Belanda ini pun kian optimis bahwa Blaugrana dapat melangkah lebih jauh jika dapat menampilkan performa yang konsisten di setiap pertandingannya.

“Kami memulai dengan sangat baik di Liga Champions kali ini dibandingkan dengan dua musim terakhir. Jika kami melakukan hal-hal yang kami tahu perlu kami lakukan dan melakukannya dengan baik, maka kami bisa menjadi salah satu yang terbaik di musim ini,” kata De Jong, dikutip dari situs resmi UEFA, Kamis (21/9/2023).

Mantan pemain Ajax Amsterdam ini turut melempar pujian kepada juru gedor baru Barcelona, Joao Felix, yang sukses menyumbang dua gol. De Jong menilai, hadirnya sosok pemain asal Portugal itu bisa membawa perubahan positif untuk Blaugrana.

“Joao Felix penuh dengan kualitas, dia sangat berbakat. Dan dia menunjukkan hal itu. Jika dia terus bekerja seperti ini, dia akan membuat perubahan bagi kami,” jelas De Jong.

Tak hanya Joao Felix, De Jong juga terpukau dengan kualitas Joao Cancelo. Dia diketahui merupakan rekrutan anyar Barcelona pada musim ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662693/arthur-irawan-harap-john-herdman-bisa-persembahkan-prestasi-untuk-timnas-indonesia-pet.webp
Arthur Irawan Harap John Herdman Bisa Persembahkan Prestasi untuk Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/bali_united_melibas_arema_fc_1_0_pada_pekan_ke_16.jpg
Hasil Bali United vs Arema FC di Super League: Serdadu Tridatu Menang Tipis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement