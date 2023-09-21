Barcelona Pesta Gol di Laga Perdana Liga Champions 2023-2024, Frenkie De Jong Langsung Sesumbar Blaugrana Bakal Melangkah Jauh

BARCELONA – Gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, begitu gembira dengan kemenangan besar yang diraih timnya di laga perdana Liga Champions 2023-2024. Dia pun langsung sesumbar bahwa Blaugrana -julukan Barcelona- akan berbicara banyak di Liga Champions musim ini.

Ya, Barcelona pesta gol ke gawang Royal Antwerp di matchday perdana Grup H Liga Champions 2023-2024. Bermaind I Stadion Olimpiade Luis Companys, Barcelona, Rabu 20 September 2023 dini hari WIB, Barcelona menang telak 5-0.

Joao Felix sendiri mencetak brace dalam laga itu. Sementara itu, tiga gol lain dicetak oleh Robert Lewandowski (19’), gol bunuh diri Jelle Bataille (22’), dan Gavi (54’).

Usai laga, De Jong mengatakan bahwa ini adalah awalan yang baik bagi Barcelona dibanding dua edisi sebelumnya. Pemain berpaspor Belanda ini pun kian optimis bahwa Blaugrana dapat melangkah lebih jauh jika dapat menampilkan performa yang konsisten di setiap pertandingannya.

“Kami memulai dengan sangat baik di Liga Champions kali ini dibandingkan dengan dua musim terakhir. Jika kami melakukan hal-hal yang kami tahu perlu kami lakukan dan melakukannya dengan baik, maka kami bisa menjadi salah satu yang terbaik di musim ini,” kata De Jong, dikutip dari situs resmi UEFA, Kamis (21/9/2023).

Mantan pemain Ajax Amsterdam ini turut melempar pujian kepada juru gedor baru Barcelona, Joao Felix, yang sukses menyumbang dua gol. De Jong menilai, hadirnya sosok pemain asal Portugal itu bisa membawa perubahan positif untuk Blaugrana.

“Joao Felix penuh dengan kualitas, dia sangat berbakat. Dan dia menunjukkan hal itu. Jika dia terus bekerja seperti ini, dia akan membuat perubahan bagi kami,” jelas De Jong.

Tak hanya Joao Felix, De Jong juga terpukau dengan kualitas Joao Cancelo. Dia diketahui merupakan rekrutan anyar Barcelona pada musim ini.