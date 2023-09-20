Ramalan di Luar Nalar Cristiano Ronaldo soal Liga Arab Saudi Terbukti Benar!

Berikut ramalan di luar nalar Cristiano Ronaldo soal Arab Saudi yang terbukti benar. (Foto: Instagram/@cristiano)

RAMALAN di luar nalar Cristiano Ronaldo soal Liga Arab Saudi terbukti benar. Hal itu tampak dari banyaknya pemain top yang merapat ke Tanah Jazirah Arab.

Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo hengkang ke klub Arab Saudi, Al Nassr, pada 31 Desember 2022. Cristiano Ronaldo pindah ke Arab Saudi setelah didepak pelatih Manchester United, Erik Ten Hag dari skuad Manchester United pada akhir 2022.

(Cristiano Ronaldo berjaya di Al Nassr)

Sempat kesulitan mencari pelabuhan baru, Cristiano Ronaldo secara mengejutkan mengumumkan dirinya bergabung dengan salah satu klub Liga Arab Saudi, Al Nassr.

Keputusan Cristiano Ronaldo untuk bergabung bersama Al Nassr ini langsung mendapat banyak kritikan pengamat sepakbola. Banyak yang menilai Arab Saudi bukanlah tempat yang tepat untuk Cristiano Ronaldo, mengingat tempat yang sesuai untuk peraih 5 trofi Ballon dOr itu adalah Eropa.

Namun, dengan segera Cristiano Ronaldo membantah semua pernyataan itu. Pemain Timnas Portugal itu menyebut Liga Arab Saudi adalah liga yang kompetitif. Di masa mendatang, tidak menutup kemungkinan Arab Saudi akan menjadi salah satu liga terbaik di dunia.

“Jelas, ini tidak seperti Premier League, saya berbohong jika saya mengatakannya, tapi ini (Liga Arab Saudi) kompetitif. Saya terkejut dengan kekuatan liga ini," ujar Cristiano Ronaldo mengutip dari Give Me Sport, Rabu (20/9/2023).

“Mereka punya tim bagus, seimbang, pemain Arab bagus, pemain asing memberikan kualitas. Mungkin dalam waktu lima hingga enam tahun, jika mereka melanjutkan rencana ini, mereka akan menjadi liga paling kompetitif keempat atau kelima di dunia,” sambung Cristiano Ronaldo.

Meski belum terbukti secara nyata, perkataan di luar nalar Cristiano Ronaldo itu sedikit demi sedikit mulai terbukti. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemain-pemain top Eropa yang kemudian memilih Arab Saudi sebagai pelabuhan karier berikutnya.