Dapat Sambutan Hangat di Laga Persepolis FC vs Al Nassr, Cristiano Ronaldo Terkesima dengan Suporter Iran

TEHERAN – Pemain Al Nassr, Cristiano Ronaldo, terkesima dengan sambutan hangat yang didapatkannya kala timnya bertandang ke markas klub Iran, Persepolis FC di matchday pertama Grup E Liga Champions Asia 2023-2024. Usai laga yang dimenangkan Al Nassr dengan skor 2-0 itu, Ronaldo pun langsung mengucapkan terima kasih kepada fans Iran yang sudah menyambutnya dengan baik.

Ya, Al Nassr berhasil mengalahkan Persepolis di Azadi Stadium, Teheran, Iran pada Rabu (20/9/2023) dini hari WIB. Kemenangan ini didapat setelah Danial Esmaeilifar mencetak gol bunuh diri (62’), yang kemudian ditambah gol dari Mohammed Qasem (72’).

Hasil manis ini membuat Ronaldo dan kolega memuncaki klasemen sementara Grup E Liga Champions Asia 2023-2024. Walaupun tidak mencetak gol, Ronaldo mengatakan sangat senang dengan kemenangan Faris Najd -julukan Al Nassr.

"Sungguh luar biasa bisa meraih kemenangan hari ini,” kata Ronaldo dikutip dari Arriyadiyah, Rabu (20/9/2023).

Di sisi lain, Ronaldo juga mengucapkan terima kasih atas dukungan para penggemar. Mantan bintang Real Madrid itu juga terkesan dengan sambutan hangat yang diberikan oleh warga Iran untuk Al Nassr.

“Saya mengucapkan terima kasih khusus kepada para penggemar dan seluruh rakyat Iran, yang menjadikan kunjungan ini sangat istimewa bagi kami,” ujar Ronaldo.