HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Angkat Bicara soal Peluang Timnas Indonesia U-17 Main di JIS jika Tembus Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |04:36 WIB
Erick Thohir Angkat Bicara soal Peluang Timnas Indonesia U-17 Main di JIS jika Tembus Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023
Erick Thohir dan pemain Timnas Indonesia U-17. (Foto: Instagram/@erickthohir)
JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal peluang Timnas Indonesia U-17 main di Jakarta International Stadium (JIS) jika tembus perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Dia pun mengatakan peluang Timnas Indonesia U-17 main di kota lain terbuka jika lolos dari fase grup.

"Artinya, nanti Timnas Indonesia U-17 akan beralih ketika tentu masuk 16 besar, delapan besar (dan lainnya). Itu akan pindah kota," kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa 19 September 2023.

Timnas Indonesia U-17

"Kami doakan bersama," singkatnya.

Diketahui, Timnas Indonesia U-17 akan melakoni laga di babak penyisian grup Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Timnas Indonesia U-17 sendiri tergabung di Grup A bersama dengan Panama, Maroko, dan Ekuador. Laga fase grup akan berlangsung sejak 10 November 2023.

Jika Timnas Indonesia U-17 lolos ke 16 besar, kemungkinan akan bermain Stadion Manahan, Stadion GBT, Stadion Si Jalak Harupat, atau Jakarta International Stadium (JIS). Pasalnya, empat stadion disiapkan untuk 16 besar sama seperti fase grup.

Namun, Timnas Indonesia U-17 berpeluang besar tampil di JIS jika lolos ke babak delapan besar. Sebab, dua stadion yang disiapkan untuk ajang itu, yakni JIS dan Stadion Manahan.

Kalah laga final dan perebutan tempat ketiga, hanya Stadion Manahan sudah ditetapkan oleh FIFA. Stadion itu disiapkan memang untuk laga penutup Piala Dunia U-17.

