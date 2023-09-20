Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Tak Puas PSG Cuma Menang 2-0 atas Borussia Dortmund, Luis Enrique: Seharusnya Lebih Banyak Gol

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |08:47 WIB
Suasana laga PSG vs Borussia Dortmund di Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
PARIS – Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique tampaknya tidak puas timnya cuma menang 2-0 atas Borussia Dortmund di matchday pertama Grup F Liga Champions 2023-2024 pada Rabu (20/9/2023) dini hari WIB. Sebab menurut Enrique, PSG banyak menciptakan peluang sehingga ia menilai seharusnya Les Parisiens –julukan PSG– bisa menang lebih dari 2-0.

Ya, PSG baru saja menumbangkan Borussia Dortmund di Parc des Princess, Paris. Dua gol untuk Les Parisiens dicatatkan oleh Kylian Mbappe (49’ (P)), dan tendangan jarak dekat Achraf Hakimi (58’).

Kemenangan ini membuat PSG memuncaki klasemen sementara Grup F Liga Champions 2023-2024. Pasalnya, di sisi lain, pertandingan antara AC Milan versus Newcastle United dari grup yang sama berakhir imbang 0-0.

Selepas pertandingan, Enrique mengatakan PSG sukses memainkan skema ofensif racikannya. Akan tetapi, juru formasi asal Spanyol itu sedikit kecewa karena Les Parisiens tidak bisa memanfaatkan banyak peluang sebaik mungkin.

“Saya ingin kami memainkan permainan kami. Untuk memainkan pertandingan kami, kami harus menguasai bola, menekan dan merebutnya setinggi mungkin,” kata Enrique dikutip dari Culture PSG, Rabu (20/9/2023).

“Kami melakukannya dengan sangat baik hari ini karena kami mampu menyerang di kedua sisi dan di tengah, melawan tim Dortmund yang bagus, sangat kuat secara fisik dan bertahan dengan baik,” lanjut Enrique.

Halaman:
1 2
      
