AC Milan Kesulitan Kalahkan Newcastle United, Stefano Pioli Ungkap Penyebabnya

MILAN – AC Milan gagal mengalahkan Newcastle United meski sudah bermain di kandang sendiri pada matchday pertama Grup F Liga Champions 2023-2024, pada Selasa 19 Septembers 2023 malam WIB. Menurut pelatih Milan, Stefano Pioli, pasukannya cuma bisa meraih hasil imbang 0-0 karena buruknya penyelesaian akhir dari para penggawa Rossoneri –julukan Milan.

Ya, AC Milan ditahan 0-0 oleh Newcastle United di San Siro, Milan, Italia meski memiliki banyak peluang gol. Secara statistik, Rossoneri memang berhasil mendominasi dalam pertandingan tersebut.

Tim besutan Stefano Pioli itu berhasil mengantungi 53 persen penguasaan bola. Selain itu, AC Milan juga mencatatkan sebanyak 25 tembakan dengan sembilan diantaranya tepat sasaran. Namun, tidak ada satupun yang berbuah gol.

Pioli mengatakan kualitas penyelesaian akhir yang buruk membuat AC Milan tidak mampu mencetak gol. Walau demikian, pelatih berpaspor Italia itu merasa senang melihat performa anak asuhnya dalam laga tersebut.

“Sangat mudah untuk mengevaluasi performa kami, karena kami mendominasi dalam segala hal, namun tidak menyelesaikan beberapa peluang mencetak gol yang sejujurnya cukup sederhana,” ujar Pioli dikutip dari Football Italia, Rabu (20/9/2023).

“Saya sangat puas dengan performa kami, kami melakukan apa yang sudah kami persiapkan, menciptakan banyak peluang. Kami tidak menyelesaikannya dan karena itu tidak memecahkan kebuntuan, itu sangat disayangkan,” sambungnya.