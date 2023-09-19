Kisah Hugo Samir, Anak Jacksen F Tiago yang Dipanggil Timnas Indonesia U-24 ke Asian Games 2023 dan Cetak Gol Kontra Timnas Kirgistan U-24

KISAH Hugo Samir tentunya sangat menarik sebagai pemain muda berbakat Indonesia. Anak dari Jacksen F Tiago tersebut sukses mencetak sebuah gol dalam kemenangan Timnas Indonesia U-24 dengan skor 2-0 atas Timnas Kirgistan U-24, Selasa (19/9/2023) malam WIB.

Dirinya jadi salah satu dari 22 pemain yang dipanggil oleh pelatih Indra Sjafri untuk membela Timnas Indonesia U-24 dalam Asian Games 2023.

Hugo Samir yang berposisi di lini serang juga merupakan putra dari pelatih terkenal Indonesia, Jacksen F. Tiago. Hugo sudah akrab dengan timnas Indonesia dengan bermain di level U-19 dan U-20.

Namun selain kemampuan yang ciamik di lapangan, Hugo juga sempat mendapatkan citra negatif. Dia bahkan menerima sanksi larangan bermain selama 12 bulan.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (19/9/2023), berikut adalah kisah Hugo Samir yang menjadi masa kelamnya.

Hugo Samir jelas bukan pemain muda biasa. Meski masih tergolong muda, Hugo Samir telah membela beberapa klub papan atas di Indonesia, seperti Persebaya Surabaya, Barito Putera, dan Bhayangkara FC.

Namun demikian, sebagai pemain muda tentu wajar bila dirinya melakukan kesalahan. Salah satu kasus yang menghantamnya ketika dia membela Bhayangkara FC.

Hugo Samir diketahui pernah dijatuhi sanksi berat berupa larangan bermain selama satu tahun dan ditambah denda sebesar Rp5 juta dari Komdis PSSI. Sanksi ini dijatuhkan kepadanya setelah melakukan pelanggaran menendang seorang wasit.