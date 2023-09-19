Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup F Asian Games 2023 di Matchday Pertama: Timnas Indonesia U-24 Berbagi Puncak dengan Korea Utara U-24

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |20:40 WIB
Klasemen Sementara Grup F Asian Games 2023 di Matchday Pertama: Timnas Indonesia U-24 Berbagi Puncak dengan Korea Utara U-24
Timnas Indonesia U-24 berbagi puncak klasemen Grup F dengan Timnas Korea Utara U-24 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup F Asian Games 2023 di Matchday Pertama akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-24 dan Timnas Korea Utara U-24 untuk sementara berbagi puncak klasemen dengan catatan yang sama.

Timnas Indonesia U-24 telah melalui pertandingan pertamanya di Hangzhou, China, pada Selasa (19/9/2023) malam WIB. Mereka bertarung kontra Timnas Kirgistan U-24 dan mengawali kesulitan pada awalnya.

Timnas Indonesia U-24

Babak pertama pun diakhiri dengan skor 0-0 di antara kedua tim. Namun, Timnas Indonesia U-24 sukses membuka skor ketika laga memasuki menit ke-58.

Ramai Rumakiek bergerak dari sayap kiri. Aksi individual dari Rumakiek berujung gol melalui sepakan kerasnya dekat kotak penalti.

Di masa injury time, Hugo Samir mencetak gol kedua untuk Timnas Indonesia U-24. Tim asuhan Indra Sjafri pun mengamankan kemenangan dengan skor 2-0.

