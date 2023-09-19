Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Ramai Rumakiek, Dulu Kesayangan Shin Tae-yong Kini Jadi Pahlawan Kemenangan 2-0 Timnas Indonesia U-24 atas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |20:29 WIB
Kisah Ramai Rumakiek, Dulu Kesayangan Shin Tae-yong Kini Jadi Pahlawan Kemenangan 2-0 Timnas Indonesia U-24 atas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023
Ramai Rumakiek (11) membantu Timnas Indonesia U-24 menang 2-0 atas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia))
KISAH Ramai Rumakiek, dulu kesayangan Shin Tae-yong kini menjadi pahlawan kemenangan 2-0 Timnas Indonesia U-24 atas Timnas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-24 melakoni laga pertama Grup F cabang olahraga sepakbola putra Asian Games 2023 kontra Kirgistan U-24.

Laga sendiri dilangsungkan di Zhejiang Normal University East Stadium pada Selasa, (19/9/2023) malam WIB. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia U-24 menang 2-0 lewat sepakan keras Ramai Rumakiek di menit 58 dan Hugo Samir (90+3').

Timnas Indonesia U-24 menang 1-0 atas Kirgistan U-24

(Timnas Indonesia U-24 menang 1-0 atas Kirgistan U-24 di Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)

Kemenangan ini membuka peluang Timnas Indonesia U-24 lolos ke 16 besar Asian Games 2023. Timnas Indonesia U-24 bakal lolos ke 16 besar Asian Games 2023 asalkan menang atas Taiwan U-23 dalam laga kedua Grup F yang dilangsungkan pada Kamis, 21 September 2023.

Bicara Ramai Rumakiek, pemain yang satu ini sempat menjadi andalan Shin Tae-yong. Ramai Rumakiek menjadi andalan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia U-23 mengarungi Kualifikasi Piala Asia U-23 2022, dan memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 (turnamen berlangsung pada Desember 2021 hingga Januari 2022).

Ia pun masih ambil bagian dan mencetak gol saat Timnas Indonesia menang atas Timor Leste di FIFA Matchday Januari 2022. Namun, setelah itu Ramai Rumakiek bak hilang ditelan bumi.

Badai cedera membuat Ramai Rumakiek tak kunjung kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Sepanjang 2022, Ramai Rumakiek hanya turun tujuh kali di laga kompetitif bersama Persipura Jayapura di Liga 2 2022.

