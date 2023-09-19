Penyebab Pembukaan Piala Dunia U-17 2023 Batal Dilaksanakan di JIS Diungkap Menpora Dito Ariotedjo

Menpora Dito Ariotedjo ungkap alasan JIS tak jadi dipakai untuk opening ceremony Piala Dunia U-17 2023 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

PENYEBAB pembukaan Piala Dunia U-17 2023 batal dilaksanakan di JIS diungkap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Dito mengatakan bahwa FIFA meminta agar pembukaan ajang tersebut tidak perlu terlalu jor-joran.

Pembukaan Piala Dunia U-17 2023 dipastikan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada 10 November 2023. Pembukaan itu bertepatan dengan laga Timnas Indonesia U-17 kontra Ekuador di Grup A.

Dito mengatakan tadinya PSSI akan menyiapkan pembukaan yang cukup berkesan untuk Piala Dunia U-17. Namun, kemungkinan yang akan meriah pada penutupan Piala Dunia U-17 di Stadion Manahan Solo.

"Jadi, dari PSSI dan FIFA putuskan ada sedikit upacara singkat yang akan dilakukan di Stadion GBT karena finalnya di Stadion Manahan, Solo," ucap Dito di Jakarta, Selasa (19/9/2023).

"Tadinya, Ketua Umum (Ketum) PSSI sempat mengajukan adanya sesi khusus pembukaan Piala Dunia U-17 untuk kontingen, tetapi akhirnya FIFA minta seperti biasa," tambahnya.