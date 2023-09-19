Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Pembukaan Piala Dunia U-17 2023 Batal Dilaksanakan di JIS Diungkap Menpora Dito Ariotedjo

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |20:03 WIB
Penyebab Pembukaan Piala Dunia U-17 2023 Batal Dilaksanakan di JIS Diungkap Menpora Dito Ariotedjo
Menpora Dito Ariotedjo ungkap alasan JIS tak jadi dipakai untuk opening ceremony Piala Dunia U-17 2023 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

PENYEBAB pembukaan Piala Dunia U-17 2023 batal dilaksanakan di JIS diungkap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Dito mengatakan bahwa FIFA meminta agar pembukaan ajang tersebut tidak perlu terlalu jor-joran.

Pembukaan Piala Dunia U-17 2023 dipastikan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada 10 November 2023. Pembukaan itu bertepatan dengan laga Timnas Indonesia U-17 kontra Ekuador di Grup A.

JIS

Dito mengatakan tadinya PSSI akan menyiapkan pembukaan yang cukup berkesan untuk Piala Dunia U-17. Namun, kemungkinan yang akan meriah pada penutupan Piala Dunia U-17 di Stadion Manahan Solo.

"Jadi, dari PSSI dan FIFA putuskan ada sedikit upacara singkat yang akan dilakukan di Stadion GBT karena finalnya di Stadion Manahan, Solo," ucap Dito di Jakarta, Selasa (19/9/2023).

"Tadinya, Ketua Umum (Ketum) PSSI sempat mengajukan adanya sesi khusus pembukaan Piala Dunia U-17 untuk kontingen, tetapi akhirnya FIFA minta seperti biasa," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/51/1662107/jelang-malaysia-open-2026-ganda-putra-tuan-rumah-akui-indonesia-jadi-ancaman-utama-kmz.webp
Jelang Malaysia Open 2026: Ganda Putra Tuan Rumah Akui Indonesia Jadi Ancaman Utama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/12/05/Reuters_Guglielmo_Vicario.JPG
Bocoran Transfer Juventus: Vicario Jadi Target Utama Kiper Musim 2026-2027
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement