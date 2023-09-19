Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 Usai Audiensi dengan Kapolri

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |16:23 WIB
Erick Thohir Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 Usai Audiensi dengan Kapolri
Erick Thohir melakukan audiensi dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo jelang Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Istimewa)
A
A
A

ERICK Thohir ungkap kesiapan penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 usai audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melakukan pertemuan dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo demi memastikan kelancaran penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia.

"Alhamdulillah hari ini kami sebagai panitia Piala Dunia U-17 diterima Bapak Kapolri dan seluruh jajaran, kami juga membawa tim untuk memberikan paparan dan memohon masukan dari kepolisian dan Kapolri untuk persiapan Piala Dunia U-17 yang akan dimulai 10 November," ujar Erick menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Erick Thohir

Erick Thohir mengatakan bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, bakal hadir sejak tanggal 9 November 2023, sehari sebelum pembukaan pada 10 November 2023. Infantino nantinya akan memiliki sejumlah kegiatan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Erick juga menambahkan bahwa FIFA akan mulai resmi berkantor di Jakarta pada 10 Oktober 2023.

Erick menuturkan bahwa sinergitas PSSI dan Polri menjadi elemen penting untuk Piala Dunia U-17 2023. Oleh karena itu, pihak PSSI dan Polri akan terus berkoordinasi intens terkait aspek keamanan, logistik, hingga transportasi peserta Piala Dunia U-17.

"Makanya hari bertemu dengan Polri untuk sinkronisasi hal-hal yang diharapkan agar pertandingan nanti bisa berjalan baik dan maksimal," ucap Erick.

Halaman:
1 2
      
